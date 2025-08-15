Sevilla celebra el 15 de agosto la procesión de la Virgen de los Reyes, tradición anclada en la memoria de la ciudad

Altar de la Virgen de los Reyes en la Catedral de Sevilla, preparado para la solemnidad del 15 de agosto.

El próximo 15 de agosto, festividad de la Asunción de la Virgen María, Sevilla renovará una de sus tradiciones más señeras: la procesión de la Virgen de los Reyes, patrona de la ciudad y de su Archidiócesis. Este ritual, que se repite cada año con la misma puntualidad y respeto, se ha consolidado como un momento central del calendario religioso y cultural hispalense.

Desde primeras horas de la mañana, mucho antes de que comiencen las primeras misas, llegarán a la capital peregrinaciones de fieles procedentes de localidades cercanas para asistir al paso de la patrona. A las ocho de la mañana, y debido a las obras en el interior de la Catedral, el recorrido incluirá un itinerario especial pasando por el monumento funerario a Cristóbal Colón y la Capilla Real, donde reposan los restos de San Fernando.

La procesión de tercia, instaurada en 1958 por el entonces arzobispo José María Bueno Monreal, mantiene el recorrido entre las puertas de Palos y de San Miguel. A las nueve y media comenzará la misa estacional presidida por el arzobispo José Ángel Saiz Meneses. Este año, la Virgen lucirá el manto verde donado por la reina Isabel II en 1853, recientemente restaurado por el taller de Sucesores de Esperanza Elena Caro.

Los actos continuarán del 16 al 22 de agosto con la octava a la Virgen de los Reyes, que incluirá besamanos en horario de mañana y tarde los días 20 y 21, respetando el orden establecido. El 15 de agosto se estrenará además el himno de la patrona, compuesto por el organista de la Catedral Ángel Urcelay y con letra de Trujillo.

La Virgen de los Reyes fue la primera devoción mariana coronada canónicamente en Andalucía, un acontecimiento celebrado el 4 de diciembre de 1904 por el cardenal Ciriaco María Sancha, arzobispo de Toledo y primado de España, en la Catedral de Sevilla.

Con cada 15 de agosto, Sevilla reafirma su vínculo histórico y espiritual con su patrona, en una jornada que une a generaciones de fieles en un mismo sentimiento de fe y tradición.