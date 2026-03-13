Sevilla se blinda contra el calor: el Ayuntamiento amplía las zonas de sombra a 30 calles e interviene por primera vez en el puente de San Telmo

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente, ha puesto en marcha un ambicioso plan para combatir las altas temperaturas estivales y mejorar el confort climático en la ciudad. Con una inversión combinada que supera los 2,8 millones de euros, el gobierno de José Luis Sanz ampliará este verano las zonas de sombra en el centro histórico e instalará, por primera vez, un sistema de entoldado en el puente de San Telmo. Esta iniciativa busca hacer más llevadero el día a día de sevillanos y visitantes durante los meses de más calor, adaptando los espacios públicos a los desafíos del cambio climático.

Un centro histórico más fresco y transitable

El núcleo de esta actuación se centra en las calles comerciales y más transitadas del centro histórico, donde el consistorio ha adjudicado un nuevo contrato de suministro e instalación de toldos para los próximos cuatro años. El presupuesto destinado asciende a 1.703.228,50 euros y abarcará el periodo 2025-2029, ampliando en un año la duración del acuerdo anterior. Esta decisión garantiza una mayor estabilidad en el mantenimiento de estas infraestructuras climáticas.

La principal novedad es la incorporación de tres importantes ejes comerciales al sistema: las calles Alfonso XII, Córdoba y José Gestoso. Con ellas, el número total de vías cubiertas ascenderá a 30. El objetivo, según ha manifestado el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, es claro: “Sevilla contará con nuevas zonas de sombra para mitigar las altas temperaturas que tenemos en la ciudad durante los meses de verano y así hacer más llevadero el recorrido por las calles del centro a sevillanos y visitantes”.

El listado completo de las vías que contarán con protección solar incluye Albareda, Alcaicería de la Loza, Alfonso XII, Almirante Bonifaz, Baños, Carlos Cañal, Cerrajería, Córdoba, Cuna, Empecinado, Francos, General Polavieja, Hernando Colón, Jaén, José Gestoso, Lineros, O’Donnell, Pedro Caravaca, Puente y Pellón, Regina, Rioja, Rivero, Sagasta, Sierpes, Tetuán y Velázquez. Además, la gerencia de urbanismo suministrará los toldos y estructuras para enclaves como la plaza del Duque, la plaza Jesús de la Pasión, La Campana y el Paseo Marqués de Contadero.

El cronograma está diseñado para que la ciudad esté preparada antes del calor más intenso. Los trabajos de instalación comenzarán en la segunda quincena de mayo, con el objetivo de que el sistema esté operativo antes del inicio del verano y permanezca hasta comienzos del otoño. Para garantizar la seguridad, la empresa adjudicataria ya realiza pruebas técnicas en varios espacios para comprobar la idoneidad de la instalación y asegurar su correcta ejecución.

El éxito de la medida depende también de la colaboración privada. La superficie final a entoldar podría variar según la autorización de los propietarios de edificios para instalar las cubriciones. Por ello, la gerencia de urbanismo ha hecho un llamamiento a los titulares de inmuebles en tramos aún descubiertos para que autoricen su instalación y contribuyan a ampliar la protección solar.

Sombra por primera vez sobre el Guadalquivir

La actuación más destacada es el entoldado del puente de San Telmo, que por primera vez en su historia tendrá sombra en ambas aceras. Este proyecto, en el que se trabaja desde principios de año, supone un salto cualitativo al llevar las soluciones de sombra más allá del casco histórico. La intervención cuenta con una inversión superior a 1,1 millones de euros, subrayando su importancia estratégica para la ciudad.

El sistema del puente de San Telmo consistirá en toldos sobre pórticos metálicos curvos desmontables, una solución que se integrará en la estructura del puente. El proyecto también incluye un nuevo sistema de iluminación, mejorando el confort y la estética del paso. Este puente, que conecta el barrio de Los Remedios con el Casco Antiguo, es un punto de tránsito diario para miles de peatones que se verán beneficiados este mismo verano.

Renovación integral del puente del Cachorro

Al plan se suma la sustitución de los toldos del puente del Cachorro, que serán renovados tras más de treinta años de uso. La actuación se ha planteado como una renovación integral del puente, una intervención muy necesaria que no se realizaba con esta profundidad desde su construcción en 1992. Esta mejora responde a la necesidad de mantener y actualizar las infraestructuras clave de la ciudad.

Los trabajos en el puente del Cachorro incluirán el reasfaltado completo de la calzada, la renovación de la pintura de los mástiles de luminarias, la mejora de la herrería y barandillas y el adecentamiento de ambos acerados. Esta completa puesta a punto busca optimizar la funcionalidad y seguridad de esta infraestructura, combinando la mejora climática con el mantenimiento del patrimonio urbano de Sevilla.