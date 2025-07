Sanz puntualiza que el acuerdo para la reordenación de Santa Justa aún está por llegar: "Este es un trámite más"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, preguntado por periodistas sobre el acuerdo al que habrían llegado este miércoles ADIF y la Gerencia de Urbanismo para la reordenación del entorno de la estación de trenes de Santa Justa; ha puntualizado que estas obras, que serían un paso clave para la entrada principal de Sevilla, no están aún cerradas.

La Gerencia de Urbanismo ha aprobado este miércoles la constitución de la junta de compensación para reurbanizar el entorno de la estación de trenes Santa Justa, mediante una propuesta que se presentó en 2017 cuando gobernaba el partido socialista, y que ha sufrido numerosas modificaciones. El actual alcalde de Sevilla ha destacado este miércoles que las informaciones publicadas al respecto no son correctas.

"Hoy lo que ha aprobado la comisión de urbanismo no es que haya ningún acuerdo con Adif, si no más bien la creación de esa junta de compensación en la que están todos los propietarios de esos terrenos, entre ellos Adif, el Ayuntamiento y otros muchos propietarios, que deberán ahora llegar a un acuerdo que en este momento no existe" asegura José Luis Sanz.

Lo que ha aprobado hoy el Consejo de Gobierno de la gerencia de Urbanismo, por tanto, es la constitución de esa Junta de compensación, "única y exclusivamente", siendo "un trámite más" por el que ahora Ayuntamiento, Adif y el resto de propietarios deben trabajar para alcanzar un acuerdo.

La reordenación de este espacio en torno a la estación de trenes de la capital andaluza contempla un intercambiador de transportes públicos delante de la terminal. La creación de esta junta de compensación evitará, por otro lado, que se pierdan los fondos europeos con los que se financiará la ampliación del tranvía hasta esta infraestructura.

Este proyecto ha estado salpicado de numerosos desacuerdos entre el Gobierno central y el Ayuntamiento, sobre todo desde que el PP alcanzó la alcaldía de Sevilla.