Cuando este viernes expira el plazo comunicado por la multinacional Abengoa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores para conseguir el aval de 20 millones de euros solicitado a la Junta de Andalucía en el marco de su nuevo plan de reestructuración y de refinanciación, pesando la negativa del Gobierno andaluz a ello al ver "dudas legales", la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) ha mostrado su "preocupación por la situación en la que se encuentra" la empresa.

Para la patronal, "lo mejor para Sevilla, para su tejido productivo y para el empleo, es que se tomen las medidas necesarias para salvar la compañía a través de la colaboración de las diferentes administraciones".

"Asimismo, la patronal sevillana cree que es inaceptable trasladar el domicilio social de una empresa que ha sido buque insignia de Sevilla a otra provincia o comunidad", avisa la CES respecto a las posiciones de Abengoa ante la postura de la Junta de Andalucía.

"Desde la CES se sigue insistiendo en que el objetivo en estos momentos tiene que ser el de preservar el mayor número de empresas, ya que son el motor económico de nuestra tierra y el sustento de miles de puestos de trabajo".

Lamenta que la Junta no apruebe "un apoyo puntual" para una empresa "histórica" en Sevilla y "de referencia" mundial

�� Desde la @CES_Sevilla creemos que lo mejor para #Sevilla es que se tomen las medidas necesarias para salvar @Abengoa y vemos inaceptable trasladar el domicilio social de una #empresa que ha sido buque insignia de nuestra ciudad a otra comunidad.https://t.co/MX6joMqbqp — Empresarios de Sevilla (@CES_Sevilla) November 6, 2020

EL ALCALDE TAMBIEN PIDE SALVAR ABENGOA

En ese mismo sentido se ha pronunciado el alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, que se ha mostrado este viernes "estupefacto" ante la decisión del Gobierno andaluz de PP y Cs de no participar en el nuevo plan de rescate de la multinacional Abengoa mediante el aval de 20 millones de euros solicitado para ello. Mientras el Ejecutivo autonómicos se resiste a ello ante la "difícil situación financiera" de la entidad, Espadas ha señalado que la Administración estatal sí apoya la operación y que a la Junta se le solicita una participación "casi testimonial".

En rueda de prensa, Espadas ha manifestado que una postura como la manifestada por el Gobierno andaluz de PP y Cs deja "boquiabiertos" a los agentes involucrados en esta operación, señalando que él ha estado en contacto con el presidente de la Junta, el popular Juanma Moreno; el Ministerio de Hacienda, la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y los responsables de la multinacional, con sede social en Sevilla.

Al respecto, ha recordado que Abengoa, pese a las dificultades que atraviesa desde 2015, sigue siendo una empresa "de referencia" en sectores como el de las energías renovables y con presencia "histórica" en Sevilla, argumentando que la empresa ha acometido "diferentes planes de reestructuración", --con dos planes de rescate previos y el adelgazamiento de su plantilla--, y está "en la última fase, el último paso" hacia su recuperación.

Si la Administración andaluza "no es capaz de un apoyo puntual de estas características" para una empresa con "implantación" en Andalucía y sede social en Sevilla, cabe preguntarse "qué papel tiene la Junta entonces", según el alcalde, que ha mostrado su "estupefacción" y ha recordado que "gobernar es decidir" y no "salir del paso para no asumir responsabilidades".