Ricardo Serra: "Más de la mitad de los agricultores en activo o están en edad de jubilación o muy próximos a ella"

Ricardo Serra ha querido echar la vista atrás en Herrera en Cope Sevilla cuando por fin decide dejar definitivamente su cargo como presidente de Asaja en la provincia. Asegura que nunca ha dejado de ser un agricultor más y que ahora seguirá siéndolo, pero con la perspectiva de cómo ha cambiado todo en 30 años desde que asumiera este cargo. "Cuando empecé en esto no había teléfonos ni internet ni las parcelas se localizaban con una aplicación tecnológica y la gente era más rural".

La reglamentación es distinta desde entonces, "no ha ido a mejor", asegura este histórico dirigente que cree que el campo ha sufrido mucho la presión de la ciudad, hasta tal punto que se acaba perdiendo la concepción del esfuerzo que supone trabajar en el campo. "Poner cada día en el lineal de una tienda o súper un producto de calidad a un precio que no corresponde es una de las grandes batallas de este sector".

Lamenta que los agricultores no hayan mejorado sus rendimientos económicos en los últimos años, pero también que no se haya conseguido dar solución a la otra gran batalla, la del relevo generacional. Según Serra, hay un dato revelador que indica que las cosas en el campo no van bien y es la disminución del número de agricultores. “Hace diez años cuando se hacían la declaraciones de la PAC en Andalucía estábamos en 280 mil declaraciones y este año no hemos llegado a 220 mil, por lo que hay 60 mil activos menos en este sector”.

"El relevo generacional ha sido un fracaso" afirma Serra, que cree que no es fácil jubilarse ya que las condiciones que te quedan no son buenas, y los jóvenes lo ven como un mundo difícil y se acaban yendo a otros sectores.

Asegura que más de la mitad de los agricultores en activo o están en edad de jubilación o muy próximos a ella y que "el número de activos agrarios por debajo de los 35 años está entre el 5 y el 6%".

Su sustituta será María Morales, una citricultora de La Vega del Guadalquivir que es actualmente vicepresidenta y única que se ha presentado al cargo. Le desea lo mejor porque asegura que “la lucha en Asaja no debe cesar“.