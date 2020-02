Rescatan en Sevilla a una mujer de 92 años que llevaba dos días en el suelo

Una actuación de los servicios de emergencias de Sevilla ha vuelto a poner de manifiesto el drama de muchas personas mayores que viven solas y de las que nadie está pendiente a diario.

Efectivos de Bomberos del Ayuntamiento de Sevilla han rescatado la noche de este domingo a una mujer de 92 años que había sufrido una caída y se había golpeado la cabeza. La encontraron en el suelo de su vivienda de donde no se había podido mover para llamar o avisar a alguien. Los vecinos no sabían nada de ella desde el pasado viernes y fue uno de ellos el que en la tarde del domingo se decidió a llamar a emergencias al darse cuenta de que no sabía nada de esta mujer desde hacía al menos dos días. Cayeron en la cuenta de que nadie la había visto ni ella había abierto las ventanas de su domicilio en ese tiempo.

Una vez alertados los bomberos, accedieron a la casa a través de una de las ventanas, y al entrar compraron que se encontraba tirada en el suelo junto a la cama, con un golpe en la cabeza y aturdida, por lo que fue trasladada a un centro hospitalario.

La anciana no supo precisar desde cuándo se encontraba en esta situación, que se pudo producir al caer desde la cama cuando dormía, sin tener posibilidad en ningún momento de pedir ayuda.

Finalmente se consiguió localizar a un familiar cercano que la acompañó a un centro hospitalario. En este caso la historia ha tenido un final feliz, porque en principio la mujer presenta un buen estado de salud.

La policía local se ha hecho cargo de las actuaciones.