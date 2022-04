Un parque español que te sonará, incluido entre los más bonitos del mundo

Tras haber recogido todas las reseñas que los visitantes incorporan a Tripadvisor se ha elaborado un ranking con los parques urbanos mas bellos del mundo entre los que se ha incluido por vez primera uno español.

La lista la encabeza el parque Gardens by the Bay de Singapur , un lugar absolutamente espectacular que da idea del alto nivel del listado de parques al que estamos haciendo referencia. Se trata de lugares hermosos y muy cuidados que suelen tener mucha historia y casi siempre incluyen monumentos y cuentan con especies vegetales y animales particulares.

Es el caso del parque número 28 de esta lista,ubicado en pleno centro de una conocida ciudad de nuestro país: Sevilla

En esta famosa lista que engloba los parques más bonitos del mundo aparece en su última edición este impresionante parque de 34 hectáreas de extensión que desde el año 1983 está declarado Bien de Interés Cultural en la categoría de Jardín Histórico.

Formó parte originariamente de los jardines del palacio de San Telmo, lugar de residencia de los duques de Montpensier. Y fué la duquesa viuda, Maria Luisa Fernanda de Borbón, la que lo cedió a la ciudad. Su diseñador fué el famoso paisajista francés Nicolas Forrestier que lo dotó de numerosas glorietas y pérgolas, con abundantes fuentes y estanques y una extensa variedad vegetal. El parque desemboca por un lado en la magnífica Plaza de España que constituye un lugar emblématico de Sevilla heredado de la Exposición Iberoamericana de 1929, y por otro lado este parque llega a la no menos monumental Plaza de América donde se ubican algunos de los mas hermosos pabellones de aquella Exposición.

It's official! In 2022 Gardens by the Bay will be a Partner Garden of @The_RHS. Set in the heart of Singapore's Marina Bay area, @GardensbytheBay is home to a diverse collection of more than 1.5 million plants. Will you be visiting next year? #RHSPartnerGardenspic.twitter.com/rnG4TTUYio