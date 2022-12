Palomares se manifiesta en memoria del joven asesinado la noche de Halloween

En torno a un millar de personas han salido la tarde de este jueves a las calles de Palomares del Río, según datos de la Policía Local, para participar en una manifestación silenciosa convocada por la familia y los amigos del joven de 18 años mortalmente apuñalado a las puertas de su domicilio la madrugada del pasado 1 de noviembre, caso por el que la Fiscalía de Menores ordenó el internamiento en un centro del menor vecino de Coria del Río detenido por el crimen.





En la manifestación convocada bajo el lema 'Que el mal no dure y que el bien no se rinda', en la que ha participado el alcalde, Manuel Benjumea, partía a las 17 horas desde el Centro de Servicios Sociales de la carretera de Mairena, para recorrer la avenida de Almensilla, la carretera Cuatrovientos y la avenida del Aljarafe, y ha terminado hace unos minutos junto al instituto donde Jesús Rosado había cursado sus estudios de Educación Secundaria y Bachillerato, donde se ha leído un manifiesto.

Al final del acto una amiga de la familia dió lectura a un comunicado en el que se reconocía que "desgraciadamente, este sinsentido nos ha unido y acercado a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros, todo por ti". Con la voz entrecortada y dirigiéndose a Jesus señaló a continuación que " Nos hemos unido bajo el lema del que, estamos seguros, te sentirías muy orgulloso: que el mal no dure, y que el bien no se rinda. Todo él expresa nuestro sentir". El texto añadía un compromiso : "Jesús, no nos rendiremos. Aquí estamos todos. Y todos estamos por ti. Y hoy queremos comprometernos contigo a algo: vamos a trabajar duro para que este movimiento, silencioso, pacífico, familiar, que hoy iniciamos sea el principio de algo más fuerte, algo inspirado por ti, por tu bondad, por tu entrega, por tu capacidad de esfuerzo, por tu honestidad, por tus ilusiones y sueños truncados. Se te hará justicia, Jesús. Hoy ya, se te está haciendo justicia".





Según fuentes del servicio unificado de emergencias 112 de Andalucía y de la Guardia Civil, sobre las 3,45 horas de la madrugada del 1 de noviembre, coincidiendo con las celebraciones de la tradición anglosajona de Halloween, una persona solicitaba asistencia sanitaria a cuenta de un joven que yacía herido e inconsciente en plena vía pública, en la calle Federico Moreno Torroba de Palomares del Río.





No ha sido la única manifestación en recuerdo del joven asesinado. Tras la detención de un menor vecino de Coria del Río por la presunta autoría del crimen, los aledaños del Ayuntamiento de Palomares acogían una concentración en repulsa a los hechos, con nutrida asistencia de vecinos, familiares y amigos de la víctima, así como miembros de la Corporación local.





El pleno del Consistorio aprobaba por unanimidad, semanas atrás, dedicar un parque de la urbanización La Mampela al citado joven, llamado Jesús Rosado Jiménez.

