Las palabras de José Manuel Soto sobre Pablo Casado: “Demasiado ha tragado ya”

El cantante sevillano José Manuel Soto ha señalado a través de su cuenta oficial en Twitter, que Pablo Casado, líder del PP, “demasiado ha tragado ya”, en relación a todo lo que se viviendo en nuestro país desde el pasado 14 de marzo, cuando el Gobierno central aprobó el decreto de estado de alarma para frenar la pandemia del coronavirus.

JOSE MANUEL SOTO, CONTRARIO A MANTENER EL ESTADO DE ALARMA

Soto, se ha mostrado muy crítico con la actual situación de estado de alarma, del que ha llegado a asegurar que “es una gatera por la que nos han colado su agenda totalitaria bolivariana con la excusa de la emergencia sanitaria”.

En este sentido, el sevillano se muestra en la línea de otras muchas personas, de diferentes sectores y ámbitos de la sociedad española, que consideran que para mantener las actuales medidas de desescalada no es necesario prolongar el estado de alarma, pues tanto la constitución como la ley cuentan con otros instrumentos para ello.

El #EstadoDeAlarma es una gatera por la q nos han colado su agenda totalitaria bolivariana con la excusa d la emergencia sanitaria. @pablocasado_ lo tiene jodido pq haga lo q haga lo fustigarán unos u otros, optará por la abstención, me parece coherente, demasiado ha tragado ya — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) May 5, 2020

El Parlamento votará de nuevo mañana si prorroga, sería la cuarta vez, o no este estado de alarma. De momento, el Ejecutivo de Sánchez no tiene asegurado mayoría de síes y depende, en gran medida, de lo que los populares decidan mañana.

EL ESTADO DE ALARMA DEPENDE DEL PP DE PABLO CASADO

En Génova no han desvelado aún el sentido de su voto, aunque el sí parece estar descartado. De esta manera, el PP se estaría moviendo entre el no y la abstención. Todo dependerá de los movimientos de Sánchez en las próximas horas, aunque tras oír ayer las palabras del ministros de Transportes, José Luís Ábalos, donde insistió una vez más en que era o el estado de alarma o el caos, porque el actual Gobierno de España no tiene plan b, nada hace pensar que vaya cambiar

Con este panorama, José Manuel Soto ha señalado que “Pablo Casado lo tiene jodido porque haga lo que haga lo fustigarán unos u otros”, al tiempo de que ha indicado que el PP “optará por la abstención, me parece coherente”.

PILDORA DE SOTO AL “IRRESISTIBLE” PEDRO SÁNCHEZ

El cantante sevillano, haciendo gala de su particular humor ha tenido también una ‘pildora’ para el presidente del Gobierno, a tenor de una presunta conversación de Pedro Sánchez con Melinda Gates, esposa de Bill Gates, el multimillonario magnate y filántropo estadounidense, cofundador de la empresa de software Microsoft junco con Paul Allen.

Sánchez, en el día de ayer y a través de un tuit, señalaba que “he mantenido una interesante conversación con Melinda Gates sobre la lucha contra el #COVID19 y cómo unir todos los esfuerzos internacionales, públicos y privados, en la búsqueda de métodos de diagnóstico, tratamientos y vacunas accesibles a todos”.

Seguro q la has impresionado, eres irresistible... https://t.co/WH1r1wUjZK — Jose Manuel Soto (@JOSEMANUELSOTO1) May 5, 2020

A lo que Soto, en tono muy irónico le respondía con un “seguro que la has impresionado, eres irresistible...”

