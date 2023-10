Órdago de VOX al gobierno del PP en el Ayuntamiento de Sevilla

El Partido Popular gobierna en minoria en el Ayuntamiento de Sevilla y necesita el apoyo de VOX para ganar cualquier votacion en el pleno y poder sacar adelante las medidas de gobierno. Consciente de esta situación, el partido de Abascal no ha ocultado en ningún momento su deseo de entrar a formar parte del equipo de gobierno y se han pronunciado en no pocas ocasiones en ese sentido sin haber tenido hasta ahora ningún eco en el Partido Popular, y el Alcalde Jose Luis Sanz tidene claro que quiere seguir gobernando en solitario.

Asi las cosas, VOX ha decidido hacer una demostracion de fuerza y escenificar la necesidad de sus votos y para ello optó por no apoyar la propuesta de modificación presupuestaria, por una cuantía de 14 millones de euros, que fue llevada a un pleno urgente este martes. El Grupo Municipal de VOX se abstuvo, lo cual, con los votos en contra de los otros dos grupos de la oposición , PSOE y Adelante, la propuesta fue finalmente rechazada y con ello el gobierno de Jose Luis sanz sufrió una derrota que puede no ser la última.

El portavoz del grupo 'popular', Juan Bueno, ha acusado a la oposición de estar "boicoteando a Sevilla y a los sevillanos, bloqueando la ciudad así como poniendo en peligro algunas ayudas, cuyos pagos se verán ahora retrasados". Señala que "no han tenido altura de miras con la ciudad y han impedido agilizar y acelerar trámites para, por ejemplo, realizar una segunda campaña de bonos de consumo, realizar una aportación a Lipasam para gastos de alquiler de camiones, pagar los gastos restantes para la gala de los Grammy o para la aportación económica a la ROSS, entre otros asuntos".

Tambiénha aludido a VOX indicando que "es sorprendente que haya decidido no estar del lado de los sevillanos, han decidido estar en sus asuntos, que son algo que no tienen nada que ver con este pleno y para ello, no les cuesta ningún trabajo aliarse con el resto de la izquierda para ir en contra de un gobierno del Partido Popular".

Por su parte la portavoz municipal de Vox, Cristina Peláez, ha pedido al alcalde que "tome nota" de su "derrota plenaria", porque deriva de su "falta de diálogo" con la oposición. Ha agregado que el alcalde no puede pretender que la oposición "trague con ruedas de molino", sobre todo con modificaciones presupuestarias de tanto calado, reclamando a Sanz que "actúe en consecuencia" de su derrota en este pleno "para evitar sucesivas derrotas plenarias, bastante previsibles y que están por venir si mantiene su total falta de diálogo con los grupos políticos".