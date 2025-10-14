Del ocio al delito: descubren un “club social” que era en realidad un punto de venta de droga en la barriada de las Tres Mil Viviendas

La Policía Nacional ha desarticulado en Sevilla un punto de venta de drogas camuflado como club social en la barriada de las Tres Mil Viviendas. En el operativo, conocido como Murillo, han sido detenidas tres personas e intervenidas diversas cantidades de cocaína y hachís, además de 3.000 euros en efectivo. El local, convertido en fumadero, contaba incluso con máquinas tragaperras ilegales para “entretener” a los clientes.

La operación policial se llevó a cabo en la conocida zona de “Los Amarillos”, dentro de la barriada de las Tres Mil Viviendas. Allí, los agentes descubrieron un inmueble que funcionaba como un auténtico club clandestino: los clientes acudían para comprar y consumir droga, principalmente cocaína y hachís. Durante el registro, la Policía Nacional encontró varias estancias habilitadas como fumadero y tres máquinas tragaperras ilegales, sin licencia administrativa y cuya procedencia está ahora bajo investigación

Tres detenidos en la Operación Murillo

La investigación, bautizada como Operación Murillo, se inició a raíz de informaciones recabadas por los propios agentes especializados en la lucha contra el menudeo de drogas. Tras semanas de vigilancia, se confirmó la existencia del punto de venta y se procedió a la entrada y registro del domicilio del principal sospechoso. Allí fueron arrestadas tres personas responsables de la actividad ilícita. Además de las sustancias estupefacientes, los agentes hallaron unos 3.000 euros en metálico procedentes, presuntamente, del tráfico de drogas

La colaboración ciudadana, clave contra el menudeo

La Policía Nacional recuerda que la colaboración ciudadana es esencial para erradicar este tipo de focos de delincuencia en los barrios. Los ciudadanos pueden aportar información de forma anónima sobre puntos de venta de drogas a pequeña escala a través del correo antidroga@policia.es o mediante el apartado específico habilitado en la web oficial www.policia.es

Gracias a estas denuncias, subrayan desde el cuerpo, se logra identificar y detener a quienes se lucran del tráfico de drogas y devolver la seguridad a las zonas más afectadas.