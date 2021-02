Nueve municipios mejoran sus cifras y salen de las restricciones

Tras la última reunión del lunes de del Comité de Alerta de Salud pública de alto impacto de la provincia de Sevilla se decidió que desde el miercoles dia 10 de Febrero cinco municipios podrán salir de su confinamiento, al haber rebajado su tasa de incidencia del covid a menos de 500 contagios por cien mil habitantes . Se trata de Tomares, Gelves, Gines, Isla Mayor y Gerena.

Y también desde el miércoles se permitira que vuelva a abrir la hostelería y los negocios no esenciales, en cuatro municipios por haber rebajado la tasa de 1000 casos por cien mil habitantes: son Cantillana, Estepa, El Ronquillo y Arahal, aunque estos pueblos todavía deberán seguir perimetrados porque aun superan los 500 casos .

Y al contrario ,en dos localidades ….El Coronil y Los Corrales deberá cesar la actividad no esencial por haber empeorado su situación y superar la tasa mil.

Mencion aparte merece el caso de Lora de Estepa, una pequeña localidad que vuelve a estar perimetrada por segunda vez en menos de un mes. Disfrutó de un pequeño periodo de libertad pero la ha perdido merced a un nuevo repunte de casos .

En total en la provincia de Sevilla hay 75 municipios con algún tipo de restricciones, y de ellos, en 25 además de no poder salir del término municipal no estra permitidoa la apertrua de todo lo que se considere no esencial.

Los comités provinciales de la Junta de Andalucía evalúan y comunican cada lunes y jueves la actualización de los municipios que superan la tasa de 500 y 1.000 casos para la aplicación de las medidas restrictivas con una vigencia de 14 días que entran en vigor a las 0,00 horas de cada miércoles y sábado, respectivamente. Así, si un municipio baja de 1.000 o de 500 casos, se podrán relajar las medidas, siempre que hayan transcurrido 14 días desde que se aplicaron; mientras que si pasa de más 500 a más de 1.000 casos sí se endurecen las medidas aunque no hayan pasado esas dos semanas, comenzando a contar de nuevo ese plazo de 14 días.

Según los datos de la Consejería de Salud y Familias, recogidos por Europa Press, la provincia de Sevilla cuenta con una tasa de incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes de 664,4 casos, inferior a los 776,1 positivos de Andalucía, y es la tercera provincia en cuanto a número de nuevos casos, con 451, por detrás de Cádiz (1.077) y Málaga (555). Además, se han registrado siete muertes y se alcanzan los 692 hospitalizados, con 120 en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Sevilla cuenta con 61.063 curados, 279 más.

Cabe mencionar asimismo que si observamos la situación bajo la perspectiva de una semana , la tasa de incidencia en Sevilla provincia a siete dias ha mejorado mucho y se sitúa en 225 casos por cien mil habitantes , y la de la capital aún menor , 219.

La tercera ola comenzó en Sevilla mas tarde que en el resto de provincias y ya parece estar remitiendo por lo que en los próximos días podrían empezar a relajarse las restricciones, aunque el alcalde de la capital juan espadas lo considera “un error” hasta que las cifran no bajen mucho mas.

