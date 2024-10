Nicolás Montenegro: De Lantejuela a ser el primer diseñador andaluz invitado a la Casa Balenciaga

Nació en la localidad sevillana de Lantejuela en 1989 y con él nació su pasión. Se siente más diseñador que costurero y fueron los trajes de fin de año de su hermana Isabel, 9 años mayor que él, los que durante los años 90 despertaron totalmente su vena estilista. La señorita Chari puso de su parte, siendo niño en clase de matemáticas, se dedicaba a "bocetar" todo tipo de vestidos, en su defensa, dijo a sus padres que él iba para diseñador, "no le cortéis las alas", supo ver la profesora. El éxito de Nicolás Montenegro es el resultado de todo esto y de haber hecho las maletas para marcharse desde su pueblo natal a Milán, donde estudió Diseño de Moda en el prestigioso Istituto Marangoni.

La formación de moda en Milán es distinta, asegura este joven diseñador. "Allí, si tú eres buen diseñador, te enfocas en eso, siempre potencian el eslabón más potente de tu capacidad y si confeccionas bien, pues destacas ahí, en aquello que es tu punto fuerte". Hace tres años creó su propia firma, en abril de 2021, después de que marcas como Max Mara o Dolce & Gabbana, confiaran en su trabajo.

La marca fue registrada en 2020, "pero mi padre falleció en la segunda ola del coronavirus, él me pidió antes de morir que hiciera una colección, que si no lo hacía por mí que lo hiciera por él, y en abril de 2021 la lanzo, fue mágico, lo hice por él y en diciembre Nieves Álvarez me llama para que le confeccione el vestido de sus primeras campanadas en TVE". Fue una Nochebuena de Plumas, "la noche del 25 de diciembre llegué al pueblo y con las telas recién llegadas toda la familia nos pusimos a coser plumas, fue una forma de distraernos ante la reciente pérdida de mi padre, sin duda fue un regalo que él me hizo".

SIMA 41

El mundo de la moda tiene una cita ineludible esta semana en Sevilla con la celebración de la XXII edición de la Semana Internacional de la Moda en Andalucía (SIMA 41) que se consolida y que hasta este 10 de octubre reúne a más de 70 diseñadores, de los cuales 32 son emergentes, y proceden de once países. Nicolás Montenegro ha recibido en ese escaparate de la moda el galardón como Embajador de la Moda Andaluza. Desde la organización le explicaron que sobran los motivos para tal distinción, "eres el que a nivel local más ha destacado, has estado en dos festivales de Cannes, has hecho portadas con Vogue Portugal, en tres años su trabajo se ha internacionalizado".

Ahora cuenta con un gran equipo, con puntos de venta en Panamá, Nueva York, Londres y Miami y a pesar de ello todo lo confecciona en pueblos de Sevilla, en talleres andaluces, "soy de pueblo y quiero dar ese valor y ese arraigo a la España rural". Después de la entrevista en Cope Sevilla se marcha a Milán con su maleta dice y con su madre "que viene a todos lados conmigo".