Muere un hombre de 71 años al estallar una rueda en un taller de Los Palacios

Un hombre de 71 años ha fallecido este lunes en un taller de neumáticos de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) a consecuencia del reventón de una rueda.

Una jornada trágica

El suceso ha tenido lugar en la localidad sevillana de Los Palacios y Villafranca. Un hombre de 71 años ha muerto este lunes tras sufrir un fatal accidente en un taller de neumáticos. La víctima, vecina de la pedanía de Los Chapatales, se encontraba en el establecimiento cuando, por causas que se investigan, una rueda ha reventado, provocándole la muerte de forma casi instantánea sin que se pudiera hacer nada por su vida.

Fuentes del servicio de Emergencias 112 Andalucía han detallado que el aviso del siniestro se recibió pasadas las cuatro y media de la tarde. Según el alertante, un trabajador había sufrido un fuerte impacto. Tras la llamada, la sala coordinadora activó de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061 y a la Guardia Civil, cuyos efectivos se desplazaron rápidamente al lugar del accidente laboral para atender la situación.

Los sanitarios que se movilizaron hasta el taller solo pudieron certificar el fallecimiento"

Una amarga coincidencia

La tragedia ha golpeado con una amarga coincidencia a la pedanía de Los Chapatales. El fallecido era vecino de esta zona de Los Palacios, la misma de la que es originario el joven piloto José Antonio Rueda, que recientemente se ha proclamado campeón del mundo júnior de Moto3. La noticia del siniestro mortal ha coincidido con los ecos de la celebración por el éxito deportivo de su vecino más ilustre, generando una jornada de emociones contrapuestas en la localidad.

La Guardia Civil ha activado el protocolo judicial para este tipo de accidentes mortales y ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del suceso. Se investiga como un accidente laboral, por lo que también se ha informado del caso a la Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales. El objetivo es determinar si existían las medidas de seguridad adecuadas en el momento del reventón del neumático.