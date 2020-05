El demoledor mensaje de un médico sevillano a Pablo Iglesias: “Le apesta el aliento a mofeta cagada”

“Le apesta el aliento a mofeta cagada”. Este ha sido el demoledor final de un tuit publicado por un médico internista, terapeuta complementario y especialista en enfermedades autoinmunes de Sevilla, ante su absoluta indignación tras escuchar las palabras de ayer del vicepresidente del Gobierno y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias.

MENSAJE SIN TAPUJOS DE UN MEDICO A IGLESIAS

Se trata del doctor Celso Pareja-Obregón, quien dice de sí mismo en su blog que “no soy un valiente, ni mucho menos. Solo digo lo que pienso porque es lo que me dicta mi conciencia”.

Y su conciencia, en estos momentos, como ya habrás comprobado, no se corta un pelo en decir públicamente y en voz alta lo que pasa por su cabeza, en un país con más de 26.000 muertos a causa de la pandemia del coronavirus, que desgraciadamente serán más cuando se haga el recuento en condiciones, cerca de 223.000 infectados, y decenas de miles de sanitarios contagiados ante la falta de medios de autoprotección que han tenido y siguen teniendo.

La indignación más absoluta ha invadido a este médico sevillano tras comprobar el contenido de un vídeo compartido por Podemos, formación de la que Iglesias es Secretario General y que es parte de su intervención en el Consejo Ciudadano estatal de Podemos celebrado telemáticamente ayer viernes.

Este es nuestro "vicepresidente" ¿Está pidiendo perdón por las víctimas del Covid-19? ¿Está solicitando unión de tod@s para solventar la crisis? ¿Está explicando a todos los españoles de alguna solución económica? Escúchenlo.

Aviso: le apesta el aliento a mofeta cagada, en serio https://t.co/Q1wPY8o21F — celso pareja-obregón (@doctorpareja) May 8, 2020

“¿Está pidiendo perdón por las víctimas del Covid-19? ¿Está solicitando unión de tod@s para solventar la crisis? ¿Está explicando a todos los españoles de alguna solución económica?”, se pregunta el doctor Celso Pareja-Obregón.

IGLESIAS HABLA DEL FRANQUISMO EN PLENA PANDEMIA

“Como Gobierno, tenemos la obligación de pedir perdón a las víctimas”, señala Iglesias, el problema es que a las víctimas a las que él se refiere no son las del Covid-19. No. El líder de la formación morada se refiere a las “víctimas de la dictadura” de Franco.

Y es que en esta intervención, el vicepresidente del Gobierno de España se dedica a hablar de la reciente muerte del “criminal González Pacheco, alias Billy el Niño”, un policía acusado de torturas durante el régimen franquista recientemente fallecido. “Siento vergüenza como miembro del gobierno de España de que no hayamos llegado a tiempo”, asegura el líder de Podemos, para que sus víctimas “pudieran ver como se retiraban las medallas y los honores de los que disfrutó ese torturador”.

��️ @PabloIglesias: "España no puede permitirse esperar más tiempo para saldar la deuda que tenemos con la verdad, con la justicia y con la reparación de las víctimas de la dictadura. No puede haber democracia con impunidad". pic.twitter.com/awJ8v9LAi1 — PODEMOS (@PODEMOS) May 8, 2020

En este vídeo, compartido por Podemos en su cuenta oficial de Twitter, Iglesias acaba reconocimiento, además, para más indignación aún de éste médico que “estamos haciendo lo posible y lo imposible para que, a la mayor brevedad, las medallas y los honores le sean retirados a título póstumo, es lo mínimo que podemos hacer desde el Gobierno dadas las circunstancias”.

Una palabras, estas del vicepresidente del Gobierno de Pedro Sánchez que no han sentado nada bien en numerosos sectores, como el de los sanitarios, pues no parece muy lógico que, en medio de la situación de extrema gravedad por la que atraviesa nuestro país, desde el Ejecutivo central se esté pensando en el franquismo en lugar de en poner soluciones a los numerosísimos problemas y frentes planteados por el coronavirus.

LAS REDES ESTALLAN CONTRA IGLESIAS

Como era de esperar, las redes sociales no han tardado en estallar contra Iglesias, al que piden que se dedique a poner soluciones a los problemas actuales, como un tuitero que le dice “atiende a las residencias caradura”.

Atiende a las Residencias caradura — Iñigo Echaniz (@InigoKan) May 8, 2020

Otra tuitera asegura que “todo lo que plantea en sus preguntas, parece que no le interesa a Pablo Iglesias, no ha dedicado ni un minuto en pedir disculpas, reconocer fallos, etc, etc. Siempre desviando la atención”.

Todo lo que plantea en sus preguntas, parece que no le interesa @PabloIglesias no ha dedicado ni un minuto en pedir disculpas, reconocer fallos, etc etc. Siempre desviando la atención — Almudena Rivas Díaz ������ (@almurivasdiaz) May 8, 2020

También te puede interesar: