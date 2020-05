El dardo de Rosa Díez a Sánchez “el trolas”: “Hace frente a la pandemia lo mismo que haría Torrente”

El actor y director de cine Santiago Segura, ha pasado por el programa ‘Esto es lo que hay’ de Canal Sur TV, conducido por la actriz y presentadora andaluza Rocío Madrid. En él, entre otras cosas ha hablado del que es sin duda su gran creación, el taquillero Torrente que, entre 1998 y 2014 tuvo cinco entregas en la gran pantalla, con gran repercusión y éxito entre el gran público.

En un momento de la entrevista, la presentadora tuvo la ocurrencia de preguntar al actor que “si estuviera en la mano de Torrente las medidas de control del coronavirus, tu qué medidas crees que hubiese tomado Torrente para controlar la epidemia”.

Segura, de manera inmediata y sin cortarse un pelo, ha aseverado que las medidas que hubiese adoptado Torrente “serían muy similares a las que ha tomado el Gobierno”, para sentenciar con un “así que vamos bien”, lo que ha sacado una enorme carcajada a la presentadora andaluza.

“Sí, estarían por ahí: palos de cielo, hacer lo que se pueda,…”, ha añadido el creador de Torrente quien ha asegurado que “salen noticias que son muy ‘torrentianas’”, recordando algunas como “lo de la compra de mascarillas defectuosas, los test de cachondeo”. Aunque finalmente, y dejando las bromas, Santiago Segura ha lamentado que “es un poco triste”.

La exdiputada nacional, Rosa Díez, no ha dudado en usar este momento de la entrevista para, a través de un tuit, lanzar un nuevo dardo envenenado al Ejecutivo central, señalando que “el gobierno de Sánchez, el trolas, hace frente a la pandemia lo mismo que haría Torrente. No hay más que hablar”.

El gobierno de Sánchez, el trolas, hace frente a la pandemia lo mismo que haría Torrente. No hay más que hablar. pic.twitter.com/qoYeIzi95G

A raíz de este comentario, otros tuiteros han dejado sus mensajes en tono sarcástico, como el que asegura que “metería de asesor al Pozí”.

También está quien le desea a Santiago Segura que “no te tengas que arrepentir del chascarrillo que has dicho, el lobby del cine es totalmente sectario y no admite la más mínima broma hacia la gestión de su amo, la izquierda”.

