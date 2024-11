Melhaza: Nuestro grupo es la familia que hemos escogido"

Hoy perdemos la costumbre con Melhaza, la perdemos porque siempre que nos han visitado, lo han hecho para hablarnos de sevillanas, hasta este año ese ha sido el registro musical de este trío de Huévar del Aljarafe.

Sin embargo la pasada primavera nos obsequiaron con 'Cada madrugada', una canción ritmica y a la vez romantica que hizo las delicias del público y sobre todo hizo que no pararan de hacer galas este verano.

Jose Manuel, Pedro e Isaías, forman el trío llamado Melhaza, un grupo que lleva 15 años en activo, cosechando éxitos como las sevillanas “Aquella tercera planta”, “Promesa cumplía” “Aquella coronación” y un largo etcétera.

Hoy llegan hasta Cope Sevilla para presentarnos su nuevo éxito 'La familia que se elige', un tema pegadizo con aires caribeños escrita por la misma autora que el anterior éxito del grupo, Sete Muñoz, esposa de Pedro y producida por José Carlos Seco, productor ejecutivo de la discográfica Adriático Records.

Cuando le preguntamos a Pedro por ese aspecto desconocido de su mujer, nos responde muy orgulloso que ella escribía desde hacía tiempo pero que hasta que no le presentó “Cada madrugada” no se animó a dar a conocer lo que escribía, volviendo a 'La familia que se elige' nos contaros que es una canción dedicada a los amigos que siempre están y acaban convirtiendose en familia. “ Yo le dije a Sete que por qué no escribía un tema dedicado a esos amigos que se acaban convirtiendo en familia y aquí está” apostilló Isaías.

Cope Sevilla Melhaza en Cope Sevilla

La pregunta era obvia, Melhaza son familia? A lo que respondieron con un rotundo sí, “Melhaza es la familia que hemos elegido”.

Satisfechos del verano repleto de galas gracias al éxito de 'Cada madrugada' tras el parón que hicieron después de la pandemia, la vuelta del grupo no ha podido ser más exitosa, “La verdad es que no nos lo esperabamos, el tema salió en Febrero o Marzo y hasta Octubre hemos estado haciendo galas” ahora les toca revalidar con la nueva canción.

Se encuentran cómodos con este nuevo registro, pero era necesario saber si algún día Melhaza volvería a hacer sevillanas a lo que repondieron con un “ Por qué no? No lo hemos hablado aún, pero es imposible renunciar a nuestros orígenes y algún día volveremos a grabar unas sevillanas”

Cope Sevilla Melhaza con Mariani Molina

Ilusionados nos hablaron de sus próximos proyectos, de un nuevo tema que ya preparan y que a Pedro personalmente le encanta, fueron reservados en dar detalles, pero sí nos adelantaron que el amor en positivo sería el protagonista del mismo, les despedímos arrancandoles la promesa que tendrán que venir a las galas de Sevillanísima para seguir haciendo las delicias del público, un público que este año ha vibrado con Melhaza y que llega ahora con aires caribeños homenajeando a 'La familia que uno elige', a los que pesar de todo, siempre están. Hasta pronto Melhaza!