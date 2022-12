La luz de la Navidad ya ilumina a Sevilla

Pasadas las seis y media de la tarde de este lunes el Ayuntamiento de Sevilla procedía a la iluminación navideña un total de 287 calles y plazas de la ciudad y con ello arranca también el programa de actividades navideñas con dos conciertos en el arquillo del Ayuntamiento, hacia la Avenida de la Constitución, de canciones navideñas que han estado protagonizados por la Banda Sinfónica Municipal y por la Banda de Música Nuestra Señora de Sol.





Así se abre una programación para los próximos días en este mismo enclave y en la que han participado la Delegación de Hábitat Urbano y Cohesión Social, la Delegación de Gobernación, Fiestas Mayores y Área Metropolitana, la Delegación de Participación Ciudadana, Coordinación de Distritos y Transformación Digital y el Distrito Casco Antiguo.





Según el Ayuntamiento se trata del año en el que Sevilla contará "con más plazas y calles iluminadas que nunca", al igual que sucede con los árboles navideños. A partir del lunes las luces navideñas llegarán, un año más, a todos los distritos y contará con la novedad de dos árboles navideños que se situarán en Cerro-Amate y Parqueflores, del distrito Norte, que se sumarán a los del Polígono Sur, la Puerta de Jerez, Santa Justa, la avenida de Emilio Lemos, la rotonda de acceso a Torreblanca --esquina de la avenida Pero Mingo con la calle Alanís--, la Plaza de Cuba y la Glorieta de los Presos de los Merinales, así como los distribuidos por el Casco Antiguo.





El programa de actividades navideñas comenzará así en la Avenida de la Constitución con un primer concierto de la Banda Sinfónica Municipal a partir de las 18.00 con temas navideños. La dirección correrá a cargo del director titular de la banda Municipal, Francisco Javier Gutiérrez Juan, y los temas cantados contarán con la voz de Cantantes Marta Quintero y Laura Gallego.





En torno a las 18,30 horas está programada la activación del alumbrado. Posteriormente continuará la programación con una segunda parte del concierto de la Banda Sinfónica y, a continuación, la actuación de la Banda de Música Nuestra Señora de Sol con el siguiente repertorio: 'All I want for Christmas is you', de Mariah Carey, interpretado por la cantante Johanna Polvillo, y 12 villancicos populares andaluces con el coro de campanilleros de la Hdad de San José Obrero.





El 6 de diciembre, de 17,30 a 21,30 horas, tendrá lugar también en el Arquillo del Ayuntamiento la actuación de Coros de diferentes distritos, en concreto, el Coro Asociación de Mujeres de Los Remedios (Distrito Los Remedios); Zambomba Flamenca Embrujo Andaluz; Coro Parque Verde (Distrito Este-Alcosa-Torreblanca); Coro Estampa del Sur (Distrito Este-Alcosa-Torreblanca), y Coro Casa de Canarias (Distrito Macarena).





Por otro lado, el concierto 'En Sevilla es Navidad'; tendrá lugar el 7 de diciembre a las 20,30 horas, en escenario Ayuntamiento. Este espectáculo lo ponen en escena los artistas Enrique Casellas, Sal y Son, David Gutiérrez, Laura Marchena y Virginia Mellado. Una representación de temática navideña donde villancicos tradicionales y otros, de nueva composición, nos acercan la ilusión de la Navidad. Son muchas las propuestas escénicas navideñas que muestran la Navidad desde la estética y el estilo jerezano.





Por último, habrá pasacalles de Bandas de música los días 10 y 17 de diciembre a partir de las 19.30 horas, con la participación de la Agrupación Musical María Stma. del Rocío; la Banda de Cornetas y Tambores Los Ángeles; la Banda de Cornetas y Tambores Columna y Azotes; la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Sol; la Banda de Cornetas y Tambores Nazareno de Sevilla; la Banda de Cornetas y Tambores Resurrección; la Banda de Cornetas y Tambores Pasión de Cristo y la Banda de Cornetas y Tambores San Juan Evangelista.