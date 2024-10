La lucha de Cristina Medina: “Un euro es mucho si somos muchos”

Cristina Medina, actriz de “La que se Avecina”, pasaba por su mejor momento cuando en 2021 le diagnostican cáncer de mama; nos cuenta cómo ella era incapaz de hablar sobre su enfermedad durante el tratamiento debido a una gran depresión, “yo también he pronunciado las palabras “para vivir así prefiero no vivir”. La actriz ha criticado la falta de seguimiento psicológico para los pacientes oncológicos una vez superada la enfermedad. Ha señalado que existe una gran sensación de soledad estremecedora y desamparo, ya que no todos entienden lo que se vive tras superar un cáncer, “es imposible que nadie entienda por lo que estás pasando”. La actriz quiere concienciar que la enfermedad produce “un agotamiento emocional muy potente después de todo el proceso” y es una montaña rusa de sensaciones que no permite que las pacientes estén “siempre animadas o cantando por bulerías todo el rato”.

No obstante, ahora usa su experiencia para concienciar sobre “la injusticia social que es esta enfermedad”. Nos cuenta cómo ella, movida por la rabia, emprende un nuevo camino lleno de “kilos de ánimos” que regalar a todas aquellas personas que lo necesiten. Su objetivo es crear una red de contactos formada por pacientes, supervivientes, acompañantes y ayudantes. Por ello ha creado “Oncolomeeting” para conectar a personas que han pasado por experiencias similares. Esta iniciativa busca brindar apoyo emocional y compartir experiencias.

Cristina Medina ha recibido un gran apoyo en redes; muchas personas se han sentido resguardadas en su historia gracias a su mensaje “calma, paciencia, tranquilos, pasará”. La actriz aboga por acabar con los tabúes que rodean al cáncer y ha destacado la importancia de la investigación para mejorar los tratamientos y la calidad de vida de los pacientes, “nos permitimos hablar de lo que nadie habla” .

EL CÁNCER DE MAMA EN ANDALUCÍA

En Andalucía se están desarrollando 269 estudios sobre el cáncer de mama, convirtiéndose de esta forma en el tumor más investigado por la comunidad. El SAS está implementando mamógrafos con tomosíntesis con el fin de detectar y diagnosticar de forma más eficaz tumores de mama en mujeres menores de 50 años.

Existen varias organizaciones sin ánimo de lucro que velan por el cáncer de mama en la región, las más destacadas son la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y Amama con sede en Sevilla; Agamama con sede en Cádiz y Ajicam con sede en Jaén. Todas estas organizaciones proporcionan ayuda psicológica, asesoramiento jurídico, atención social y otros servicios como talleres de apoyo.

IMPORTANCIA DEL CRIBADO

El cribado permite identificar tumores incluso antes de padecer síntomas. Esto es posible gracias a mamografías periódicas donde se detectan cambios en el tejido mamario. La sanidad andaluza proporciona una cobertura amplia y de calidad. En el último año han implementado programas de cribado en unidades móviles para que esta herramienta sea accesible para todos.