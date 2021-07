Los quince gatos de la policía

Los agentes de la Policía Nacional de la Jefatura de Blas Infante están molestos en estos días y piden ayuda. El malestar viene porque se les quiere privar de la presencia de sus gatos, de una colonia felina que tiene la Jefatura.





Se argumenta en contra de los animales que son "insalubres" y andan "sin control por las dependencias" pero, lo cierto, según argumentan sus defensors, es que los animales están perfectamente controlados y lejos de andar libremente por las dependencias están siempre fuera del edificio, lo cual suena a excusa para echar a los animales y condenarlos a una muerte segura con zoosanitario.





Todo el mundo sabe lo limpios que son los felinos, por una cuestión de instinto, y que son animales que se encargan de controlar plagas mucho peores -como son las ratas- y que los propios agentes de la Policía Nacional indican "antes de tener gatos aquí había ratas como camiones y los animales se han encargado de tener esto limpio, quién diga que no son beneficiosos no saben realmente de lo que hablan".





Sopn realmente pocos los agentes que abanderan este "movimiento" anti-gatos con escasa justificación más allá de la propia animadversión que hay dentro de la Jefatura por dos compañeros que no profesan una visión positiva de estos animales. En contra se dice que "se pasean y defecan en los pasillos" pero lo cierto es que los policías nacionales se encargan de desmentir este hecho y el propio personal de limpieza indica que son muy limpios y que no suelen recoger excrementos dentro de las dependencias.





Todos los animales, quince gatos, tienen un control sanitario, están vacunados y, en su mayoría, esterilizados, tienen la tarjeta azul sanitaria y un responsable dentro de la Jefatura que es el que se encarga de todo lo que afecta a los animales; comida y mantenimiento corre a cargo del bolsillo personal de los policías nacionales que cuidan a estos gatos y que desean que se queden allí.





Uno de ellos omenta : "Se llegó a un acuerdo a qué todo lo que afecta a los animales se comunica al enlace que tiene relación directa con veterinario y protectora. Se aceptó que estuvieran aquí siempre que estuvieran controlados y están más controlados que nunca y no hay presencia de ratas como antaño, que es mucho peor y más nocivo.El Zoosanitario sólo aboca a un final fatal a los animales, no nos engañemos". En la actualidad "son quince gatos que se mantienen controlados, alimentados y vacunados, además dan compañía y cariño... Somos personas y queremos a nuestros gatos" y añaden que Incluso hay un informe de Control de Plagas a favor de ellos que se silenció".





Es el problema que tienen los agentes de la Policía Nacional de Blas Infante que quieren a sus animales con ellos "no molestan, son positivos y son parte de esta Jefatura". Quizás, en plena campaña de la Junta de Andalucía sobre las mascotas, también se debería mirar el bien que hacen los gatos así como el beneficio anímico en los agentes.

