Lina Gálvez, eurodiputada andaluza: “Cuando hablo castellano con acento andaluz me tachan de inculta”

Se llama Lina Gálvez. Es parlamentaria europea y catedrática de Historia e Instituciones Económicas. En Bruselas, es vicepresidenta de la Comisión de Industria, Investigación y Energía; miembro de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género y de la Delegación para las Relaciones con los Estados Unidos.

Además, es suplente de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, así como de la Delegación para las Relaciones con los Países del Sudeste Asiático y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

LINA GÁLVEZ PRESUME DE QUE "HABLO CON ACENTO ANDALUZ"

En los últimos días, Lina se ha vuelto viral en las redes sociales a raíz de un vídeo en el que presume de que “hablo con acento andaluz”.

“Por mi trayectoria, por donde he estudiado, por donde he trabajado, en los países en los que he vivido he hablado siempre en distintos idiomas con acento andaluz”, asegura esta política sevillana, quien asevera que “en todos lados me entienden y no desprecian mi manera de hablar”.

En cambio, lamenta que “cuando hablo castellano con acento andaluz me tachan de inculta”.

A pesar de esto, la eurodiputada sevillana asegura que “voy a seguir hablando con acento andaluz, porque es un acento de vida, un acento de cultura, un acento de lucha, el acento de mi tierra a la que amo y de la que me siento orgullosa”.

En el mencionado vídeo, Gálvez aparece repitiendo una misma frase que acaba con la coletilla “hablo con acento andaluz”, en inglés, francés, italiano, portugués y hasta en catalán.

LA TRISTE Y RECURRENTE CRÍTICA DE ALGUNOS AL ACENTO ANDALUZ

Con demasiada frecuencia y de manera tristemente recurrente se acude a la crítica del acento andaluz para atacar a personajes andaluces o, directamente, al conjunto de nuestra comunidad.

Una de esta últimas polémicas la vivíamos hace tan sólo uno días, cuando los tuiteros cargaban contra la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno de España, la también sevillana María Jesús Montero, criticando su “acento andaluz”.

Como veo que hay quien sigue sin saber leer lo que lee, a ver si consigo que al menos deletreen esto:https://t.co/toImeGqWk8 — Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) April 29, 2020

Una polémica que salpicaba al mismísimo escritor Arturo Pérez-Reverte, después de que un tuitero le preguntase, después de oír a Montero, si “¿Tengo un problema de ‘racismo lingüístico/profunda intolerancia’ contra el acento andaluz?”, a lo que el afamado escritor le contesto que “no confunda usted el acento andaluz con la vulgaridad y bajunería expresiva. Cada cosa es cada cosa”.

Y, viendo, por nuevos comentarios en esta red sociales que no había quedado claro, Pérez-Reverte aclaró el tema, señalando que “el habla andaluza NO es vulgar. El acento andaluz NO es vulgar. Pero hay personas que SÍ son vulgares al expresarse, lo hagan con el habla o el acento con que lo hagan... ¿Vale así?”.