Investigan una estafa masiva a colegios de la sierra norte de Sevilla con viajes de estudios falsos

La Guardia Civil ha iniciado una investigación sobre una persona como presunto autor de un delito de estafa continuado a varios centros educativos en la Sierra Norte de Sevilla. La operación, denominada CLAMERO, se ha puesto en marcha tras destaparse un presunto fraude relacionado con viajes de estudios al extranjero que no llegaron a realizarse.

Un engaño de más de 25.000 euros

Según ha constatado la investigación, el modus operandi consistía en la organización de un viaje de estudios a Inglaterra para alumnos de distintas localidades. Una treintena de familias llegaron a abonar 950 euros por persona, sumando un total de 25.650 euros en concepto de traslados y actividades. Sin embargo, el investigado procedía a la cancelación del viaje pocos días antes de la fecha prevista, alegando diferentes motivos.

Aunque se comprometió a la devolución íntegra de las cantidades abonadas, el dinero nunca fue reembolsado a los afectados, utilizando diversas excusas durante meses para justificar el impago.

Alarma social en la Sierra Norte

La investigación se inició a raíz de la alarma social generada en el ámbito educativo y entre los vecinos de los municipios afectados. Las denuncias interpuestas por los padres de los alumnos, al no recibir la devolución del importe del viaje contratado, pusieron en alerta a las autoridades.

Las diligencias del caso han sido finalizadas por la Guardia Civil del Puesto Principal de Lora del Río y puestas a disposición de la Autoridad judicial competente por un presunto delito continuado de estafa