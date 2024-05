Infracción leve pero con multa de 600 euros por escalar los andamios de la Giralda

No fue una buena idea, este hombre y esta mujer no midieron las consecuencias de acceder a una zona acotada, en obras, ascender hasta la quinta planta de una estructura de andamios y hacerlo no de un edificio cualquiera, no, de un monumento como la Giralda. Ocurrió el pasado 29 de febrero, estas dos personas fueron sorprendidas por la Policía Local escalando la torre a través de los andamios de la obra de restauración, que se iban a retirar en esos días.

Cuando la Policía local llega al lugar de los hechos, ellos no se niegan a bajar, pero sí que tienen que ser socorridos y les ayudan a descender por la dificultad de la zona a la que habían accedido. El resultado: una multa tipificada como infracción leve, que puede ser, según la ley de protección de la seguridad ciudadana, entre 100 y 600 euros. El Subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, explica que se le impone la sanción máxima, los 600 euros, por la trascendencia de los hechos, aunque no haya daños. "Se inicia este procedimiento en base al artículo 37.14 de la ley, que determina que se comete una infracción leve por escalamiento de edificios o monumentos sin autorización cuando existe riesgo de daño a personas o bienes".

Los protagonistas de esta historia ya han sido notificados y ahora tienen dos opciones, "pueden formular alegaciones y solicitar pruebas o abonar la sanción en pago voluntario". La pregunta es, si al no haber daños y tratarse de una infracción leve, ¿por qué se les sanciona con la cuantía máxima? Toscano asegura que ciertamente se mostraron colaboradores "de ahí que la infracción no se haya tipificado de mayor gravedad". Pero los hechos que se cometen tienen consecuencias y se establece una infracción leve porque existían riesgos, aunque no los hubo, de ahí que les sancionen con la horquilla más alta "porque aunque no sea doloso puede perjudicar a otras personas, a sí mismo o al propio monumento". En este caso se puso en peligro la vida de los agentes de la policía local que tuvieron que saltar una valla y subir hasta las cubiertas para rescatarles.