IBI y tasas de basura: todas las novedades fiscales que te interesan si vives en Sevilla

Las obras de la Expo del 29 tendrán descuentos: así bonificará Sevilla a su patrimonio histórico

Visión de las setas de Sevilla

Irene Ramos

Sevilla - Publicado el

1 min lectura

El gobierno de Sevilla ha anunciado su propuesta para las Ordenanzas Fiscales de 2026, que incluye una bajada del 1% del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).  Una buena noticia para los bolsillos de los sevillanos y con la que el Ayuntamiento busca reducir la carga fiscal de la ciudad.

Pero no es la única novedad. En el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), se han introducido dos bonificaciones clave. Una de ellas busca facilitar las obras de accesibilidad, eliminando la limitación actual para quienes ya reciben subvenciones. De esta forma, más obras para instalar ascensores o mejorar la movilidad podrán beneficiarse de las ayudas. La otra, especialmente llamativa, es una bonificación del 80% para obras en los Pabellones de la Exposición Iberoamericana de 1929, una medida que busca proteger y revitalizar el patrimonio de la ciudad.

Además, aunque la nueva tasa de basuras es de obligado cumplimiento por una ley estatal, el Ayuntamiento ha reaccionado creando reducciones de hasta el 100% para las familias más vulnerables,  para  mitigar el impacto de este nuevo impuesto a quienes más lo necesitan

