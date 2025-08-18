Hallado el cadáver del hombre desaparecido en Los Lagos del Serrano (Guillena) mientras se bañaba

La Guardia Civil ha confirmado el hallazgo del cadáver del hombre desaparecido este domingo en Los Lagos del Serrano, en el término municipal de Guillena (Sevilla). Se trata de un varón de 34 años, de origen colombiano, que había sido visto por última vez cuando se bañaba en el embalse.

Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (Geas) de la Guardia Civil en una imagen de archivo.

El aviso a los servicios de emergencia se produjo alrededor de las 17:00 horas del domingo, cuando un familiar alertó de que el hombre se había introducido en el agua y no había vuelto a salir. Desde ese momento, efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil, junto con unidades de seguridad ciudadana, pusieron en marcha un dispositivo de búsqueda en la zona. Hallazgo del cuerpo

Tras varias horas de rastreo, el cuerpo fue localizado en la mañana de este lunes por los buzos del GEAS en una zona próxima al lugar donde desapareció. El hallazgo ha permitido confirmar las sospechas de que el hombre pudo haberse ahogado mientras se bañaba en este espacio de recreo muy frecuentado durante el verano. Autopsia pendiente

El cadáver ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal, donde se le practicará la autopsia con el objetivo de esclarecer las causas exactas de la muerte.

Los Lagos del Serrano, situados en la Sierra Norte de Sevilla y muy visitados por vecinos y turistas, han sido escenario en los últimos años de varios incidentes similares relacionados con el baño en zonas profundas o no habilitadas.

La Guardia Civil mantiene abierta la investigación, si bien todo apunta a un accidente fortuito.