¿Se puede hacer deporte en escaleras, azoteas, garajes o zonas comunes durante el confinamiento?

Con la declaración del estado de alarma y el confinamiento de la población en sus domicilios para intentar frenar la expansión del coronavirus, son muchas las dudas que asaltan a los ciudadanos.

Una de estas dudas le sobrevienen a las muchas personas que mantenían la costumbre diaria de salir a correr o realizar alguna otra práctica deportiva al aire libre y que, ahora, con el confinamiento, se han visto obligados a sustituir esa práctica por la realización algún tipo de ejercicio físico entre las cuatro paredes de sus casas o pisos, algo que, se les queda pequeño.

Especialmente complicado es para quienes viven en comunidades de vecinos, con viviendas no muy grandes y sin zonas privadas abiertas, más allá de las ventanas que pudiesen tener.

De ahí que, a estas personas pueda surgirles la duda de si pueden practicar deporte haciendo uso de las zonas comunitarias compartidas, como garajes, escalaras o azoteas.

La respuesta a sus dudas es muy clara: no. No sólo no se puede, sino que tampoco se debe. Y es que el decreto de estado de alarma en España no prevé, en ningún caso, la posibilidad de salir del domicilio para la realización de ninguna práctica deportiva, aunque esta sea en solitario.

Cabe recordar que la ley sólo permite salir de casa en supuestos muy concretos, como son el desplazamiento al lugar de trabajo, retorno a la residencia habitual, adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad, asistencia y cuidado de mayores, asistencia a centros y servicios sanitarios, desplazamiento a entidades financieras y de seguros, situaciones de causa mayor y necesidad o cualquier actividad de análoga naturaleza debidamente justificada.

PRECINTADO DE LAS ZONAS COMUNES

Desde los diferentes colegios de administradores de fincas, entre ellos el de Sevilla, se han remitido a las diferentes comunidades de propietarios comunicaciones con las medidas a adoptar como prevención para evitar los contagios por coronavirus.

Entre estas medidas destaca la utilización de guantes y mascarillas en la limpieza diaria de las zonas comunes, extremando dicha limpieza en las zonas más sensibles (puertas de acceso, botoneras, ascensores, porteros automáticos, pasamanos, etc) o la clausura de todas las áreas y espacios comunes, a los que sólo podrán acceder el personal de mantenimiento y limpieza.

También se aconseja utilizar de forma individual el ascensor; en el caso de que haya porteros, que estos permanezcan en las porterías con las pertinentes medidas de seguridad; reducir al mínimo imprescindible la utilización de los servicios de paquetería; o suspender la celebración de juntas de propietarios mientras esté vigente la actual situación, entre otros.

