Guerra interna por el poder en Podemos Sevilla, con graves acusaciones a su secretaria general

La lucha por el poder en Podemos Sevilla se ha iniciado, después de que un grupo de militantes haya promovido un manifiesto en el que reclaman la dimisión de su actual secretaria general Susana Serrano, a la que acusan de "falta de actividad y de transparencia".

Mientras, Serrano, que es también portavoz de Adelante en el Ayuntamiento hispalense, asegura que se trata de una "corriente minoritaria" cuyas quejas ya han sido "contestadas" y que la renovación de los órganos locales no "depende de ella", aunque espera que así suceda en septiembre.

DIMISIONES POR FALTA DE TRANSPARENCIA

Este grupo de afiliados, en torno a la quincena, denuncian en su manifiesto la "falta de actividad" del Consejo Ciudadano Municipal, órgano rector de Podemos Sevilla entre asambleas, porque de sus 22 miembros "al menos dos no dan señales de vida" y otras seis personas "presentaron prematuramente su dimisión, la mayoría de ellas por falta de democracia interna, poca transparencia e incumplimientos continuos de los documentos políticos y organizativos con los que el actual Consejo Ciudadano se presentó para su elección y fueron votados mayoritariamente en junio de 2018", cuando Serrano accedió a la secretaria general de Podemos Sevilla frente a la candidatura del entonces parlamentario andaluz de Podemos Juan Ignacio Moreno Yagüe.

NOMBRAMIENTOS SOSPECHOSOS

Entre los acuerdos que denuncian que se están vulnerando se encuentra “el que respecta a la asunción de mecanismos como asambleas presenciales y relación con los círculos para que la militancia pudiera determinar y decidir la orientación política del partido en Sevilla", exponen, asegurando desconocer "el día y la forma" en la que Juan José Conde fue nombrado secretario de Participación, Mediación y Coordinación de Círculos tras dimitir la persona que ostentaba dicho puesto.

Los firmantes de este manifiesto critican, especialmente, la aprobación mediante una videoconferencia de una "donación" para "una acción de beneficencia en el ámbito municipal", avisando de "personas del Consejo Ciudadano Municipal y pertenecientes a círculos no convocados" a tal videoconferencia. Dicho debate, según insisten, "no ha sido convocada ni en tiempo ni en forma y en pleno confinamiento, no se ha publicitado y no se ha convocado ni informado al menos a los círculos de Cerro-Amate y el Círculo Sectorial PodemosxLaBase". Podemos por la Base es, por cierto, el título bajo que se promueve este manifiesto.

Además, avisan de que una donación "no puede ni debe tratarse en una supuesta reunión de una secretaría de área, ya que es contrario a los criterios de transparencia, financiación y rendición de cuentas autoimpuestos por el propio Consejo Ciudadano Municipal mediante su documento político y organizativo".

PIDEN DIMISIONES

De esa manera, este grupo de militantes reclaman la dimisión de Susana Serrano como coordinadora general de Podemos Sevilla y de Juan José Conde Olmo como secretario de Participación.

Serrano, por su parte, ha defendido que las quejas de estos militantes han sido contestadas "en varias ocasiones", admitiendo que en el seno del Consejo Ciudadano Municipal de Ciudadanos ha habido varias "dimisiones" y que su número de miembros ha "mermado", aunque ha alegado que no depende de ella impulsar un proceso de renovación de los órganos locales de Podemos, algo que habría hecho "hace mucho tiempo" si estuviese a su alcance.

También ha defendido además que la estructura sevillana de Podemos sigue "trabajando" y que precisamente los militantes que reclaman su dimisión "no participan" ni "nunca" asisten a los encuentros.

SERRANO MIEMBRO DEL CCE DE PABLO IGLESIAS

La actual Secretaria General de Podemos Sevilla, que ha señalado que está "pensando" si concurrirá de nuevo a su reelección en el cargo, es una de las personas de confianza del líder nacional de la formación morada, Pablo Iglesias. De hecho, forma parte de la lista presentada por éste para la elección del nuevo Consejo Ciudadano Estatal, máximo órgano de dirección de Podemos.

Me presento en la lista de @PabloIglesias al CCE, el órgano de dirección de Podemos nivel estatal.



Te animo a que participes en la votación que finaliza el próximo día 21 de mayo. ��https://t.co/bjq2eWoDPk



Es el momento de que decidas tú. �� #PodemosContigopic.twitter.com/ZnZZkyuyGY — Susana Serrano (@Susana_Serrano_) May 18, 2020

