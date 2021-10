FEDEME, CCOO y UGT firman un preacuerdo que integrarán el próximo convenio siderometalúrgico de Sevilla

Sevilla, 26 de octubre de 2021. La Federación de Empresarios del Metal, FEDEME, y las centrales sindicales CCOO y UGT, han suscrito esta mañana un preacuerdo con los pactos que integrarán el próximo Convenio Colectivo Siderometalúrgico de Sevilla (2021-2023), el cual afecta a 7.288 empresas y 72.547 trabajadores en la provincia.

Con la firma de este preacuerdo finaliza un intenso periodo negociador que arrancaba en el mes de junio y en el que FEDEME ha atendido formalmente y de manera responsable su deber negociador frente a los sindicatos, dando respuesta razonada a todas las peticiones planteadas, que han sido discutidas en numerosas reuniones.

De esta forma y considerando el escenario extraordinario de pandemia y de crisis económica y sanitaria generada por la COVID-19, los ofrecimientos realizados por FEDEME se han dirigido a salvar un proceso negociador sin conflictividad ni perjuicios adicionales para las empresas, orientado a poder alcanzar un preacuerdo razonable y asumible por las partes, pero coherente con la situación y el futuro que a medio plazo tiene ante sí el sector.

Así, se ha conseguido un convenio a tres años que garantiza paz social para el sector durante este periodo, sin grandes cesiones para las empresas, de forma que los contenidos del preacuerdo suscrito, en su mayoría, representan actualizaciones normativas, modificaciones exigidas ya por la jurisprudencia, así como aclaraciones de redacción que facilitarán la aplicación de su texto articulado.

Además, se ha conseguido para el sector el mantenimiento de la jornada laboral actual durante tres años y la congelación de la antigüedad (quinquenios) durante dos años, vinculando su aumento a partir de 2023 al incremento salarial anual y desvinculando este concepto definitivamente del SMI.

Asimismo, el Convenio Colectivo 2021 no crea conceptos económicos nuevos, ni introduce permisos no existentes hasta la fecha, mantiene el valor de la hora extra, no modifica la actual póliza de convenio y amplía el salario nuevo ingreso permitiendo su uso a las ETT, entre otras cuestiones.

En materia de incrementos salariales, la Federación estima que se han alcanzado incrementos acordes con la negociación colectiva actual del metal (1,5% efectivo desde el mes de julio 2021, 1,6% en 2022 y 1,8% en 2023), con mecanismos de revisión salarial al IPC real, que para el primer año han sido amortiguados también en parte. Respecto de la obligatoriedad de la aplicación de los incrementos pactados, se ha mantenido la cláusula de compensación/absorción vigente en toda su extensión.

Firmado este preacuerdo, el nuevo texto y anexos del CC Siderometalúrgico de Sevilla 2021/2023 será aprobado en las próximas semanas.