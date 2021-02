La familia de Marta del Castillo recibe un anónimo con una pista falsa sobre la ubicación del cuerpo

Según ha confirmado a Cope Sevilla Antonio del Castillo, el padre de la joven, fue a principios de enero cuando recibió en su domicilio una carta sin remitente y en la que se señalaba una dirección “ Carretera 8006, Dirección la Algaba, debajo del Puente”. En todos estos años han sido muchísimas las llamadas y anónimos recibidos indicando pistas que no llevaban a nada, pero “ es la primera vez que le dí credibilidad y por eso la llevé a la Policía” nos cuenta el padre de Marta.

Un mes después, la carta no ha ayudado a localizar el cuerpo de la joven, labores que duran ya 12 años tras su desaparición el 24 de enero del 2009. Los investigadores han trasladado a la familia que la zona señalada “ no tiene acceso por tierra y es muy complicado llegar en coche” aunque Antonio del Castillo barajó la posibilidad de que Marta fuera arrojada desde el puente que menciona el anónimo. “ Es en lo único que discrepo con la policía “ asegura a la vez que no oculta su decepción porque una vez más no se haya conseguido avanzar en la principal reclamación de esta familia. Encontrar a Marta y poder darle descanso.

La Policía ha entregado en el Juzgado un informe sobre las últimas diligencias

Mientras, hoy conocíamos que la Policía Nacional ha entregado al Juzgado de Instrucción número cuatro de Sevilla un prolijo informe sobre la línea de investigación impulsada después de que dicha instancia judicial accediese a comienzos de 2020 a la petición de la familia de Marta del Castillo de reabrir la causa archivada en 2013 contra Francisco Javier Delgado, hermano del único condenado por la muerte de Marta, Miguel Carcaño y a quien éste acusaba de ser el verdadero autor del crimen.

Así lo ha confirmado a Europa Press la abogada de la familia de Marta del Castillo, Inmaculada Torres, detallando que el mencionado atestado policial suma "más de 200 páginas", después de que tiempo atrás la familia aportase al juzgado información según la cual fueron "falsificados" documentos como "nóminas, la vida laboral o declaraciones de la renta", para conseguir una hipoteca de 108.000 euros respecto a la vivienda de la calle León XIII donde fue cometido el crimen.

La familia, así, atisba un "posible fraude de falsificación de documentos" que a su juicio daría veracidad a la séptima versión de los hechos manifestada por Miguel Carcaño, con la que aseguraba que su hermano mató a la joven en el marco de una discusión por dicha hipoteca.

En cualquier caso, la abogada de la familia ha explicado que el mencionado informe no contendría en principio novedades directas respecto al posible paradero del cadáver de Marta del Castillo, pero ha expuesto que continuar con esta línea de investigación "podría llevar hasta el cuerpo". Sobre todo porque según sostiene, el atestado policial "confirma" según indica la tesis de la familia respecto al asunto de la hipoteca.