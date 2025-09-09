Fallece un trabajador tras caer a un pozo mientras recogía aceitunas en una finca de Utrera

Los aranceles dejan fuera del mercado EEUU a la aceituna de mesa

Un trabajador de una finca del municipio sevillano de Utrera ha fallecido en la mañana de este martes mientras desempeñaba labores de recogida de aceituna.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112, el accidente se produjo sobre las 11,45 horas en el paraje La Jordana, ubicado en el camino de Las Perdigueras, cuando el hombre se precipitó a un pozo con agua mientras trabajaba en la recolección de aceitunas.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos de la Diputación, que encontraron el cuerpo sin vida del trabajador, así como efectivos de la Guardia Civil.

Asimismo, Inspección de Trabajo y el Centro de Prevención de Riesgos Laborales se personaron en la finca para iniciar la investigación sobre las circunstancias del accidente.