Fallece un trabajador tras caer a un pozo mientras recogía aceitunas en una finca de Utrera
Ha ocurrido en la mañana de este martes mientras desempeñaba labores de recogida de aceituna
Sevilla - Publicado el
1 min lectura
Un trabajador de una finca del municipio sevillano de Utrera ha fallecido en la mañana de este martes mientras desempeñaba labores de recogida de aceituna.
Según ha informado el Servicio de Emergencias 112, el accidente se produjo sobre las 11,45 horas en el paraje La Jordana, ubicado en el camino de Las Perdigueras, cuando el hombre se precipitó a un pozo con agua mientras trabajaba en la recolección de aceitunas.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos de la Diputación, que encontraron el cuerpo sin vida del trabajador, así como efectivos de la Guardia Civil.
Asimismo, Inspección de Trabajo y el Centro de Prevención de Riesgos Laborales se personaron en la finca para iniciar la investigación sobre las circunstancias del accidente.
Temas relacionados
Escucha en directo
COPE MÁS SEVILLA
COPE SEVILLA
“Más que la vida disoluta, lo que pudo hacer que Sánchez dejara caer a Ábalos de forma tan abrupta pudo ser el conocimiento de que estaba metido en la presunta trama corrupta”
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h