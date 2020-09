Este nuevo dispositivo avisa si tienes fiebre o no llevas mascarilla y se está probando ya en Sevilla

No es ciencia ficción, las nuevas tecnologías lo hacen posible y ya no es necesario que un policía te descubra si llevas o no puesta la mascarilla obligatoria en lugares públicos, transportes o espacios donde no es posible guardar la distancia de seguridad.

Hay un dispositivo que es capaz de detectar que te has quitado la mascarilla e incluso puede avisar por voz y alertar del incumplimiento. El dispositivo es un terminal de lectura facial y también es capaz de controlar la temperatura y detectar si tienes fiebre.

El proyecto lo ha puesto en marcha la consultora internacional especializada en ingeniería y tecnología Ayesa.

De momento está en fase experimental y se ha instalado en el centro de educación infantil y primaria 'Malala Yousafzai', de Mairena del Aljarafe.

Se trata de un piloto de su solución 'Digital Site' un terminal de lectura facial con control de temperatura que avisa por voz si un alumno o profesor presenta fiebre o no lleva la mascarilla puesta.

Según la compañía esta iniciativa se enmarca en la 'nueva normalidad' impuesta por la pandemia del coronavirus, en la que "una de las medidas más extendidas en todo el país" para prevenir contagios del Covid-19 es la medición de temperatura a los alumnos y la obligación del uso de mascarillas.

Por eso Ayesa impulsa este proyecto con el que dar respuesta a esas nuevas necesidades.

La consultora de ingeniería y tecnología explica que el objetivo de este piloto es "probar la eficacia de este sistema en centros educativos y estudiar posibles nuevas aplicaciones".

Lo expertos de esta firma señalan que la utilidad de estas tecnologías es "extensa", porque además del control de temperatura y mascarilla, ofrece otras "grandes posibilidades, como el control de absentismo escolar mediante una aplicación en la nube".