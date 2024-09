Estambul a un salto: "Cuando creas un vuelo directo creas la necesidad en los pasajeros y eso aumentará el turismo turco en nuestra ciudad”

Las agencias empiezan a recibir numerosas llamadas para reservar este atractivo vuelo que ha comenzado a operar este martes y que tendrá una frecuencia de tres veces en semana, los martes, jueves y sábados. Una oportunidad para una escapada porque el billete más barato ronda los 70 euros y el más caro en torno a 100. En poco más de 4 horas se puede visitar una ciudad con grandes encantos. Desde AEVISE, la Asociación Empresarial de Agencias de Viajes de Sevilla lo ven también como una oportunidad de captar un nuevo mercado, el de turistas turcos.

Carlos Martín, Presidente de AEVISE asegura que es una gran noticia para el sector, ya que cuanto mejor conectada esté la ciudad más vida da al sector y la economía de la provincia y las ciudades más cercanas. "Los sevillanos somos viajeros y un destino como Estambul en vuelo directo hace que puedas visitarlo en un salto". Cuando una compañía saca un vuelo de este tipo está condicionando claramente el mercado, según Martín, y "son esas compañías las que están generando y moviendo los tráficos de turistas porque cuando creas un vuelo directo creas esa necesidad en los pasajeros". Esa sensación de cercanía y con el atractivo de Sevilla es más que probable que "aumentemos en un porcentaje elevado los turistas turcos que vengan a nuestra ciudad” asegura.

Con este enlace no tendremos, por tanto, que hacer escala en otras ciudades para ir a Estambul, ni salir desde Málaga o Madrid. Eso sí, la llegada de este vuelo se realiza al aeropuerto que está en la zona asiática, el Aeropuerto Internacional Sabiha Gökçen (SAW) a una hora en metro del centro de la ciudad. Un aspecto que no ven un inconveniente desde las agencias, ya que es una circunstancia que se da habitualmente en otras ciudades que visitamos y que tienen mayor extensión que Sevilla, que tiene la suerte de tener el aeropuerto muy cercano al centro histórico de la ciudad.

Desde AEVISE creen que hubiera sido mejor si el vuelo lo hubiera operado otra compañía con más conexiones por ejemplo con África.“Si hubiera sido operado por Turkish, que sí tiene conexión con numerosos puntos de Asia y África a lo mejor hubiera permitido tener un salto mayor a más distancia, ya que sería llegar a Estambul y desde ahí conectar rápidamente para ir a Sudáfrica o Tanzania sin tener que cambiar de aeropuerto". Aun así, considera Carlos Martín que es una gran oportunidad para Sevilla.

Pegasus es la compañía aérea que está realizando ya estos vuelos y Sevilla es el tercer destino español, ya que también opera en Madrid y Barcelona.