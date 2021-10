La estafa de la que alerta la policía en la que puedes caer fácilmente

La pandemia ha multiplicado el acceso a Internet, nos ha animado a navegar, a usar nuevos servicios y recursos de la red.

Ha propiciado que accedamos a alternativas de compra online de productos que antes adquiríamos de manera presencial.

Los delincuentes han estados listos y también se han adaptado a este tipo de prácticas porque han visto en los nuevos hábitos una oportunidad de lucrarse.

Por eso tal y como confirma Begoña Fernández, Oficial de Policía del Grupo de Delitos Informáticos de la UDEF se ha producido un “alza en las estafas” por esta vía y buen ejemplo de ello son las que se producen en webs “de compra venta de productos de segunda mano”.

Beware of online scams that exploit your trust ?? to steal money! INTERPOL's Financial Crime Unit has good advice to protect you from:



? Non-delivery fraud

? Telecom fraud

? Payment card fraud

? Investment fraud

? Romance scam #JustOneClick ??https://t.co/qdKiu6hiZ6