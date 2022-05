El dolor de una madre :“Cobarde no eres capaz de mirarme a la cara”

El Juzgado de lo Penal número siete de Sevilla ha dejado este viernes visto para sentencia el juicio iniciado este pasado jueves contra el joven Francisco Javier García, conocido como El Cuco y condenado por encubrir en 2009 el asesinato de la joven hispalense Marta del Castillo, y contra la madre de este, por presunto falso testimonio derivado de sus comparecencias como testigos en el juicio celebrado en 2011 contra los adultos acusados por dicho crimen; ratificando la Fiscalía su petición de que cada uno de ellos sea condenado a ocho meses de cárcel, mientras la familia de la víctima ha confirmado su petición de dos años de prisión y además ha reclamado deducir testimonio contra ambos por un posible delito contra la integridad moral.





Y es que después de que en la primera sesión del juicio ambos reconociesen los hechos contenidos en el escrito de acusación de la Fiscalía pero optasen por no contestar preguntas, la abogada que representa a los padres de Marta del Castillo, Inmaculada Torres, ha avisado de que al reconocer de manera "genérica y abstracta" los hechos del escrito de acusación de la Fiscalía y no responder preguntas, los acusados incurren en un "reconocimiento a medias, sin citar nada", con lo que vuelven a "burlarse de la Justicia" y la familia de la víctima.





"Es un delito contra la integridad moral como el de Carcaño", ha aseverado la abogada de los padres de Marta del Castillo, en alusión a la decisión del Tribunal Supremo de incrementar la condena inicial al autor del crimen por provocar más dolor a la familia de Marta del Castillo a través de las diferentes versiones alegadas respecto a los hechos en cuestión.





Así, la abogada de los padres ha pedido al tribunal que deduzca testimonio contra el Cuco y su madre al "volver a incrementar su dolor" con su actitud, con la que han "ocultado los detalles necesarios para encontrar a Marta" pese a haber reconocido su "participación".





De todos modos, la segunda y última sesión del juicio ha comenzado con la comparecencia como testigos de los padres de Marta del Castillo, Antonio del Castillo y Eva Casanueva.





Se trata de las dos únicas personas que han testificado en la vista, pues tras reconocer los acusados los hechos contenidos en el escrito de acusación de la Fiscalía, sus abogados defensores solicitaron desistir de las pruebas testificales y avanzar directamente hacia la fase del juicio correspondiente a las conclusiones definitivas y los informes finales.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

La juez accedió a tal extremo, si bien tras las insistentes peticiones de la abogada de los padres, accedió a que los mismos testificasen pero sólo con relación al "daño moral" sufrido. Fruto de ello, en cualquier caso, finalmente no ha comparecido como testigo Miguel Carcaño, pese a que en principio así estaba previsto y además inicialmente la juez autorizó la petición de la familia para que prestase declaración presencialmente y no por videoconferencia.





"HUMILLACIÓN Y DOLOR"

A la hora de testificar, Eva Casanueva ha destacado la "humillación" que siente, junto con mucho "dolor y pena", considerando que los acusados llevan "13 años riéndose" de su familia y "continúan burlándose, amparados en la Justicia". "Por culpa de tantas mentiras, no hemos podido encontrar a mi hija", ha aseverado respecto al hecho de que jamás haya sido localizado el cadáver de la víctima.





Antonio del Castillo también ha señalado que se siente víctima de una situación "humillante", algo parecido a que le hubiesen "arrastrado por la calle" al llevar ya "13 años sabiendo que mienten". "Han reconocido los hechos pero no se han expresado" sobre los mismos, ha enfatizado, considerando que al negarse a aceptar preguntas, el Cuco y su madre han "impedido llegar a una conclusión" sobre lo acontecido. "Con esas mentiras, han trastocado la sentencia", ha dicho respecto a la sentencia que condena a Carcaño como autor del crimen pero absuelve al resto de los adultos acusados por el mismo, en concreto a Samuel Benítez, al hermano de Miguel, Francisco Javier Delgado, y a la pareja de este último, María García.





Al no admitir el Cuco y su madre preguntas y no testificar finalmente Miguel Carcaño, según Antonio del Castillo, a la familia de la víctima se le ha "quitado la posibilidad o resquicio" que tenía para intentar esclarecer los hechos y el paradero del cadáver. "Nos vuelven a hacer un daño moral similar al de las mentiras" de los demás acusados, según ha enfatizado.

Eva Casanueva, la madre de la joven ha vuelto a ver estos días ante un juzgado a Francisco Javier García, el Cuco y al pasar junto a él le ha dicho: "No eres capaz de mirarme a la cara ¿verdad cobarde?". y al finalizar la vista oral ha comentado a los periodistas que no essuficiente con que admita que estuvo en el piso donde mataron a su hija sino que hubiera quedio conocder "que hizo en esa casa" y sobre todo que hicieroncon el cuerpo de su hija, en el convencimeinto de que el Cuco conoce el paradero del cadaver





"HUÉRFANOS DE PRUEBA"

Tras comparecer los padres, la abogada de los mismos ha insistido en reclamar que testificase Carcaño, pues descartar su declaración deja "huérfana de pruebas" a la familia, si bien de nuevo la juez no ha accedido a esta solicitud.





Ya en la fase de conclusiones, la fiscal ha ratificado su petición de ocho meses de cárcel y multas de 1.500 euros para cada uno de los acusados, mientras la abogada de los padres de Marta del Castillo ha confirmado su solicitud de dos años de prisión y multas de 1.800 euros, elevando eso sí a 25.000 euros su petición de indemnización por el daño moral sufrido, dada la "actitud" mostrada por los acusados.





La defensa del Cuco, ejercida por el abogado Agustín Martínez Becerra, ha reclamado la absolución, reclamando aplicar la atenuante de dilaciones indebidas, y subsidiariamente un mes y 15 días de cárcel; conclusiones a las que se ha unido Rafael Ramírez-García del Junco, abogado de la madre del Cuco, agregando la atenuante adicional de confesión tardía.





En cuanto a los informes finales, la fiscal ha considerado acreditado que el cuco "mintió" cuando en 2011 testificó en el juicio contra los adultos que la tarde o noche del 24 de enero de 2009 no estuvo en el piso de la calle León XIII escena del crimen, considerando que "mintió para no perjudicarse a sí mismo", pese a que como testigo estaba "obligado a decir la verdad", sobre todo cuando ya estaba declarada "firme y notificada" la sentencia de la Audiencia de Sevilla que ratificaba su condena por encubrimiento a manos de un juzgado de menores, que de otro lado le absolvía de los delitos de agresión sexual y asesinato.





"A SABIENDAS"

"No cabía la posibilidad de que lo que dijese en el juicio le perjudicase", ha aseverado, considerando que su madre testificó también de manera "mendaz" totalmente "a sabiendas" de lo que hacía.





Sus falsos testimonios, según la fiscal, condujeron al tribunal encargado del juicio a los adultos a "un convencimiento erróneo, sobre cuya base se dictó la sentencia", saldada con la condena de Carcaño y la absolución del resto de acusados.





La abogada de la familia, como se ha señalado, ha reclamado deducir testimonio contra los dos acusados por un presunto delito contra la integridad moral, considerando que su falso testimonio "influyó" en la sentencia del juicio de 2011 y "pudo haber provocado" la absolución de tres de los acusados.





La defensa del Cuco, de su lado, ha negado cualquier "afección a la sentencia" del juicio de 2011, "firme e incontrovertible", avisando que el tribunal del mismo "no creyó" a su defendido y aseverando que la acusación particular ha intentado en este juicio lograr "intereses" ajenos al mismo y "no ajustados a derecho". "Este es un juicio por falso testimonio, no para saber el contenido de la mentira ni si de esa mentira se va a decir ahora la verdad", ha enfatizado, avisando de un "juicio instrumental".





El abogado de la madre del Cuco se ha unido a esa tesis, asegurando que a los abogados defensores les "duele la boca" de decir a los acusados que "si saben algo del cuerpo (de Marta), lo digan". Incluso ha argumentado que el Cuco no tendría ya "nada que perder" en revelar algo si lo supiese, pues ya está condenado en firme y ante la sociedad pasaría "de ser el enemigo publico número, a un héroe".





Finalmente, ninguno de los dos acusados ha hecho uso de su derecho a la última palabra y la juez ha declarado el caso "visto para sentencia".

También te puede interesar:

Se confirma el primer caso de viruela del mono en Sevilla