El doctor José Ignacio del Pino, experto en psiquiatría, revela que el 97% de los incendios provocados tienen un motivo muy diferente al que imaginas: "No todos son pirómanos”

La oleada de cinco incendios en cinco días en la Isla de la Cartuja de Sevilla ha puesto sobre la mesa una pregunta inquietante: ¿quién está detrás? Y, sobre todo, ¿por qué? Mientras la policía investiga, la sombra de la piromanía planea en el imaginario colectivo. Sin embargo, un experto nos invita a mirar más allá del fuego para entender la mente de quien lo provoca.

"De 100 incendios provocados, solamente las estadísticas hablan de un 3% causados por un pirómano. El 97% restante son por incendiarios, por motivos económicos, ideológicos o por lo que sea". Dr. José Ignacio del Pino Director de Salud Mental del Colegio de Médicos de Sevilla ,

El Dr. José Ignacio del Pino, Director de Salud Mental del Colegio de Médicos de Sevilla, arroja luz sobre un tema complejo y, a menudo, malinterpretado.

Lo primero que hace es poner las cifras en perspectiva, un dato que desmonta la creencia más extendida: "De 100 incendios provocados, solamente las estadísticas hablan de un 3% causados por un pirómano. El 97% restante son por incendiarios, por motivos económicos, ideológicos o por lo que sea". O dicho de otra manera: "El 97% de los incendios los provocan personas normales" .

La desesperada necesidad de sentirse importante

Para comprender a ese 3% que actúa por un impulso irrefrenable, el Dr. Del Pino señala una motivación psicológica clave que a menudo se pasa por alto: la necesidad de sentirse importante. Cuando una persona vive sumida en la humillación o se siente invisible para el mundo, un acto tan devastador como provocar un incendio se convierte en una forma trágica y equivocada de ganar poder y notoriedad.

El doctor lo ilustra con un caso real y desgarrador: el de Peter Dinsdale, un joven inglés que antes de los 20 años ya tenía 26 muertes a sus espaldas.

Peter era hijo de una prostituta, con un padre ausente y una discapacidad física. En su entorno, todos lo despreciaban: "Le consideraban 'el tonto'.

Para una persona a la que todos ignoraban, el fuego era la forma más efectiva de obligar al mundo a mirarle y, sobre todo, a temerle. Como explica el Dr. Del Pino, detrás de estos actos subyace "la necesidad de sentirse importante equivocadamente". No era solo un impulso, sino una forma de compensar una vida de humillaciones, convirtiendo al "tonto" del pueblo en alguien todopoderoso, el centro de una caótica llamada de atención.

Una vida de sufrimiento como detonante

Este caso extremo demuestra cómo el sufrimiento puede ser el verdadero combustible del pirómano. No es una justificación, pero sí una explicación que nos obliga a reflexionar como sociedad. "Siempre que hay una persona humillada o que lo esté pasando mal, eso es un aviso de que nos puede pasar algo", advierte el psiquiatra.

La lección más importante que nos deja el experto es una advertencia para la sociedad. Los trastornos no aparecen de la nada. Suelen ser la explosión final de un sufrimiento largo y silencioso por episodios como el acoso, el desprecio o la marginación.

La buena noticia es que hay esperanza. Al ser un comportamiento que nace de un problema de base, se puede tratar. "Si la pregunta es: ¿se puede hacer algo? Sí", afirma con rotundidad. La terapia ayuda a la persona a "afrontar esos problemas de su vida" para que no necesite recurrir al fuego como vía de escape.

piromanía, qué es y en qué se diferencia de un incendiario

Un pirómano es una persona con un impulso patológico e incontrolable de provocar incendios, sintiendo una fascinación compulsiva por el fuego y la destrucción que este causa.

Este trastorno de la conducta, también conocido como piromanía, se caracteriza por una sensación de placer, alivio o bienestar tras prender fuego, no por un beneficio material, sino por una gratificación emocional.

Las personas con piromanía pueden presentar baja empatía, dificultades en el control de los impulsos y una sensación de vacío o inferioridad que intentan compensar con el poder que les otorga el fuego, lo cual puede llevarles a involucrarse en labores de extinción como bomberos para observar de cerca su obra.

Características de un pirómano:

Fascinación por el fuego: Experimenta un interés intenso y constante por el fuego, los incendios y todo lo relacionado con ellos.

Impulso incontrolable: Siente una compulsión irresistible de provocar incendios sin motivo aparente.

Placer y alivio: Tras provocar el incendio, experimenta una gratificación emocional, sensación de bienestar, alivio e incluso "poder" y control.

Baja empatía: A menudo tienen dificultades para conectar emocionalmente con los demás y comprender el sufrimiento ajeno.

Dificultades en el control de impulsos: La piromanía es un trastorno asociado a fallos en la regulación de las emociones y la gestión de los impulsos.

Sentimientos de inferioridad: A veces, la piromanía es un intento de suplir sentimientos de vacío, baja autoestima y falta de poder.

Diferencia con el incendiario:

Pirómano: Prende fuego por placer, como una expresión de su trastorno.

Incendiario: Provoca incendios con un propósito más allá del placer, como un beneficio económico, venganza o para ocultar otro delito.

Origen y tratamiento:

Origen multifactorial: Pueden existir factores genéticos, ambientales y de crianza, como una infancia en ambientes que no enseñaron a gestionar las emociones.

Tratamiento: Se aborda mediante psicoterapia y, en algunos casos, medicación para ayudar al control de los impulsos y abordar las emociones subyacentes.