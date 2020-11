La desesperación y rabia del propietario de un negocio por una actuación policial que indigna a los sevillanos

Diez minutos. Ese es el tiempo que superó el horario de cierre obligado de las seis de la tarde para establecimientos que no son considerados de primera necesidad, un local de la zona de Puerta Osario de Sevilla.

A esa hora una patrulla de la policía local se personó en el establecimiento para hacer cumplir la normativa de la Junta de Andalucía para frenar la evolución de la pandemia y que incluye ese cierre de determinados negocios que no se consideran esenciales.

El afectado decidió grabar en vídeo lo que estaba ocurriendo aunque se cuidó de que no se viera el rostro de los agentes. En ese vídeo se puede ver cómo un agente levantó acta de sanción al establecimiento por superar el horario de apertura y por dirigirse en tono ofensivo a los policías, porque la conversación fue subiendo de tono debido a la indignación creciente y la rabia del propietario del local con lo que estaba ocurriendo.

El responsable del negocio trataba de explicar a los agentes que apenas se había pasado de hora y que además su negocio estaba vacío y sin público. A medida que se desarrollaba la conversación el afectado pedía un “poquito más de tacto con la que está cayendo” , hacía referencia a los trabajadores que había tenido que dejar en paro por la situación que provoca la pandemia y echaba en cara a los agentes con amargura “que vengan a joder a los empresarios” en vez de irse “a buscar otra cosa”.

La noticia ha trascendido y las redes sociales están respondiendo a la actuación de los agentes locales que están recibiendo críticas por esta actuación.

En muchas de las reacciones que se pueden leer en twitter, los sevillanos lamentan que la policía local sancione a personas que desarrollan su trabajo y no tomen medidas por otros incumplimientos como las botellonas. Algunos incluso señalan que hicieron llamadas para denunciar la existencia de esas concentraciones no permitidas y que no obtuvieron la adecuada respuesta.

Vergonzoso! @policia Y mientras tanto las plazas llenas de grupos con botellonas o gente que sigue pensando que la mascarilla es un elemento decorativo para el codo, así no!De la hostelería depende las vidas de muchas familias, bastante castigados están ya como para aguantar esto https://t.co/aOK8hEPjdD — Malena Salazar (@_MalenaSalazar_) November 16, 2020

@EmergenciasSev A esa hora podrían estar multando a la gentuza que hace botellonas por los parques y demás, pero nada, a la hostelería, que poquita vergüenza — Manu (@Manu_SVQ27) November 16, 2020

Otras reacciones en las redes sociales apuntan también a ese exceso de celo contra el sector de la hostelería o una actitud cuando menos reprobable de los agentes de la policía local de Sevilla

No hay derecho a esto @Ayto_Sevilla@AndaluciaJunta se está castigando a la Hosteleria por incumplimientos de otras personas fuera de esos establecimientos, pero es más fácil matar moscas a cañonazos. https://t.co/xpiZv8WDbP — Juan Sánchez-Laulhé (@jslollero) November 16, 2020

Muy impresentables estos dos policías que deshonran el trabajo que normalmente tan bien desempeñan sus compañeros. Lo dije en marzo y lo repito: el estado de alarma les está viniendo de puta madre a esos cuantos agentes que se creen sheriffs, @EmergenciasSev@RubenSanchezTWhttps://t.co/8Fz7UqkX16 — Jaime Gómez García (@JAIMEGMEZGARCA1) November 16, 2020

La Policía Local de @Ayto_Sevilla y sus #abusos de Derecho. Esto es no es tolerable, hay que tener medida. @JuanEspadasSVQhttps://t.co/xXVy6M61mi — Ernesto Holgado (@TwitErnst) November 16, 2020

De la noticia se ha hecho eco también un bufete de abogados de Sevilla que apunta la posibilidad de recurrir la sanción por los cauces legales.

Totalmente recurrible. Pero duele la impotencia del momento. Animó al empresario y enhorabuena por la templanza. https://t.co/pXJKk1yueu — AbogadosAdriano (@AbogadosAdriano) November 16, 2020

La airada reacción del propietario de este negocio ante la actuación policial puede ocasionar algún que otro quebradero de cabeza al Ayuntamiento de Sevilla, debido a estas críticas que se están produciendo en las redes de ciudadanos indignados que muestran su apoyo al empresario afectado.

También te puede interesar: