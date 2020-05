La autofelicitación por los datos del paro de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que indigna a todos

La autofelicitación de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, por los datos de paro registrado este último mes abril que se conocían ayer, así como las enormes cantidades de dinero que se ha tenido que desembolsar para prestar auxilio a millones de trabajadores que se han ido al paro por la crisis del coronavirus, ha provocado la indignación de muchos ciudadanos, que no han podido aguantar su rabia.

Indignación por la autofelitación de la ministra de Trabajo tras conocer los datos de paro

Las redes sociales han estallado contra Díaz y no es para menos. Ayer, y tras conocerse que “la cifra de prestaciones por desempleo se ha situado en 5.197.451”, según indicaba la propia ministra en su cuenta oficial de Twitter, ésta se vanagloriaba de habar conseguido “un récord histórico de prestaciones abonadas por el SEPE”.

�� Este mes de abril, el paro registrado ha aumentado en 282.891 personas inscritas. Sin embargo, observamos cómo el paro modera su ritmo de crecimiento en las últimas semanas de abril. Una noticia importante. pic.twitter.com/LVxZAeetP1 — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) May 5, 2020

Además, no dudaba en acompañar su mensaje por un gráfico en el que se lee “3 millones más”.

“Este mes de abril, el paro registrado ha aumentado en 282.891 personas”, indica la ministra de Trabajo en otro tuit, pero tranquilos, porque inmediatamente continúa señalando, como si aquí no pasara nada, que “observamos cómo el paro modera su ritmo de crecimiento en las últimas semanas de abril”, para concluir reglándose ella misma el oído al indicar que es “una noticia importante”.

Más que una noticia importante, es una noticia lógica, si tenemos en cuenta que ha pasado ya un mes y medio desde que se decretó el estado de alarma por el estallido de la pandemia del coronavirus, y la mayoría de los ERTE se han aprobado en la primera quincena del mes de abril.

Y como es lógico, las redes no tardaron en contestar a la ministra. Un tuitero le ha señalado a Yolanda Díaz que “la felicitaremos cuando contribuya a crear empleo, no a destruirlo con sus nefastas políticas ni a crear una legión de personas dependientes de las ayudas. ¿O interesa el voto cautivo?”.

Señora ministra de Trabajo, no se felicite por "un récord histórico de prestaciones abonadas".

La felicitaremos cuando contribuya a crear empleo, no a destruirlo con sus nefastas políticas ni a crear una legión de personas dependientes de las ayudas.

¿O interesa el voto cautivo? — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) May 5, 2020

Otro la requería “dime que es broma que estás sacando pecho de que hay más gente cobrando el paro”.

Yolanda, dime que es broma que estás sacando pecho de que hay más gente cobrando el paro, porque te juro que no me lo puedo creer. — Rimbaud⚖️�� (@rimbaudarth) May 5, 2020

“¡Qué alegría, Yolanda! Batiendo récords. Y tres millones más”, le responden irónicamente en otro tuit.

¡Qué alegría, Yolanda! Batiendo récords. Y tres millones más. Algún día conseguiremos con vuestra gestión que ese número nos parezca pequeño y todo el mundo cobre su prestación.

Enhorabuena. — Martín Zamacois ���� (@martinzamacois) May 5, 2020

Al menos nos queda el consuelo de que la ministra de Trabajo mostró “nuestro compromiso para alcanzar la normalidad está más presente que nunca”, no hablando de la “nueva normalidad” de Sánchez. Aunque conociendo los antecedentes de este Gobierno y del propio presidente, en cuando a cambios de discurso y virajes políticos… tampoco vayamos a esperar demasiado.

La Ministra de Trabajo que no sabía explicar lo que era un ERTE

Pero no es ésta la primera situación paradójica que protagoniza la responsable de la cartera de Trabajo, ya que hace pocas semanas provocó un momento que es ya historia de la televisión.

Nos referimos al momento en el que Yolanda Díaz, de una forma infantil, dio los datos del paro de marzo y cómo intentaba explicar a los periodistas, según ella, que los acogidos a un ERTE no son desempleados.

"Observo que hay mucha dificultad en el entendimiento de qué son ERTEs. Voy a intentar explicarlo. Los ERTEs no son parados”, señaló la ministra ante el asombro de todos, para asegurar luego que “los hemos hecho para no destruir empleo. Es una especie de dique para no destruir empleo. A ver si soy capaz de explicarlo porque luego muchos periodistas lo preguntan. Yo creo que los niños y las niñas van a saber ya muy bien qué es un ERTE", y todo ello entre risas.