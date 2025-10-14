"Cada compra cuenta": Así combaten en la Macarena y Sevilla Este la crisis del pequeño negocio

La Asociación de Comerciantes de los Edificios Aleste, Compostela y Neptuno (Alconep) en Sevilla Este y la Asociación de Comerciantes y Pymes Macarena han puesto en marcha, hasta el 31 de diciembre, la campaña 'Compra en tu barrio, cada compra suma, importa e impulsa', que pretende promocionar el comercio local en los barrios de la ciudad hispalense frente a la "crisis" que atraviesa debido a, según han expresado, la competencia de grandes superficies y el crecimiento del comercio online.

Fuentes de ambas asociaciones han explicado que la iniciativa busca poner en valor las virtudes del comercio local, desde la atención personalizada y el trato directo con el cliente, hasta la comodidad de comprar cerca de casa, reforzando así la cohesión entre comerciantes y la fidelización de los clientes.

"Nosotros estamos en constante comunicación con los negocios que están adscritos a las asociaciones, y queremos que se sientan escuchados. Por eso creemos que esta campaña puede poner en valor los beneficios del pequeño comercio, de comprar al lado de tu casa sin tener que coger el coche o conocer al vendedor", han incidido dichas fuentes.

Ambas campañas, financiadas de manera íntegra por el Ayuntamiento de Sevilla a través de convocatorias para la promoción del comercio minorista, emplearán como herramientas de difusión el diseño de una identidad "gráfica moderna y unificada", que refleje los valores de cercanía, compromiso y sostenibilidad; la difusión en redes sociales, generando contenidos en las plataformas digitales de las asociaciones, como Facebook e Instagram, para alcanzar a un público más amplio y joven o la promoción en medios digitales, mediante notas de prensa y banners publicitarios en prensa local.

Estas acciones persiguen ampliar el alcance de la campaña, aunque también tendrá lugar la distribución de bolsas reutilizables en los comercios participantes para fomentar así hábitos de consumo sostenibles y reforzando la visibilidad de los negocios locales.

"Aunque es cierto que con estas campañas nos centramos en los comercios de la Macarena y Sevilla Este, esta situación es compartida por todos los negocios de Sevilla. Es necesario concienciar a la gente sobre los valores que se comparten al comprar en tu barrio", han detallado.

Según las asociaciones, la acogida por parte de los negocios adscritos ha sido positiva, ya que consideran que iniciativas como estas ponen en valor su trabajo diario y refuerzan la visibilidad del comercio de proximidad. Tal y como han concluido, "es una manera de escuchar al comerciante, reconocer su esfuerzo y apoyar su actividad, al mismo tiempo que se fomenta la cohesión y colaboración entre todos los negocios de la zona".