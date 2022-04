Cómo y cuándo puedes presentar el borrador de la Declaración de la Renta 2021: todo lo que necesitas saber

Desde este 6 de abril los contribuyentes podemos consultar, modificar y/o confirmar el borrador de la declaración de la renta. Está disponible en la web de la Agencia Tributaria o en su App.

Si eres de los que quiere consultar el borrador desde los primeros días y dispones de certificado electrónico o DNIe debes saber que podrás utilizarlo para identificarte y acceder al servicio de tramitación del borrador o declaración en Renta WEB.

Con esta opción podrás generar tu declaración con los datos de los que dispone la AEAT y modificarla añadiendo los datos que consideres oportunos.

Cómo conseguir el borrador

Conseguir el borrador es cuestión de unos sencillos pasos. En la web de la Agencia Tributaria puedes acceder a Renta 2021 y, dentro de "Gestiones destacadas", haz clic en "Servicio de tramitación borrador /declaración (RENTA WEB)".

Después será el momento de establecer cómo identificarte, si es con certificado o con un DNI electrónico.

A continuación podrás acceder a los servicios disponibles de tu expediente. Para consultar el borrador, modificarlo o incluso presentar la declaración, sólo es necesario seleccionar "Borrador/Declaración (Renta WEB)".

El sistema te permite también acceder a una declaración ya presentada y modificarla, pulsando "Modificar declaración presentada". También puedes comenzar una "Nueva declaración", incorporando los datos fiscales.

En cualquier caso si tienes duda siempre podrás acceder al manual de ayuda para la presentación de la declaración de Renta que ofrece la Agencia Tributaria en su web.





Otra opción si no dispones de certificado digital es acceder a través de "Renta WEB Open" , una versión de Renta WEB que funciona como un simulador; permite simular su declaración de IRPF pero no requiere identificación del contribuyente, no valida el NIF del declarante y no necesita disponer de datos fiscales.

Eso sí, con Renta WEB Open no podrás formalizar la presentación de la declaración, ya que se trata de una simulación sin validación de datos identificativos. Tampoco es posible trasladar los datos de Renta WEB Open a la declaración en Renta WEB.

Los plazos de la Renta de este año

Del 6 de abril hasta el 30 de junio de 2022: presentación por Internet de las declaraciones de Renta y Patrimonio 2021.

Del 5 de mayo hasta el 30 de junio de 2022: La Agencia Tributaria le puede realizar su declaración de Renta 2021 por teléfono (solicitud de cita desde el 3 de mayo hasta el 29 de junio).

Del1 a 30 de junio de 2022: Hacienda le facilita la declaración de Renta 2021 de manera presencial en sus oficinas (solicitud de cita desde el 26 de mayo hasta el 29 de junio).