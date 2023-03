"8 de cada 10 placas solares que instales salen gratis con el Plan a la Eco Vivienda de la Junta de Andalucía"

Sevilla 3 de marzo.Quantica Renovables es la ingeniería líder en autoconsumo en Andalucía y se sitúa en el Top3 de empresas nacionales dedicadas a la energía solar fotovoltaica. Por ello son una apuesta segura a la hora de acceder a esta nueva partida de fondos europeos dotada con 133,5 millones de euros sólo para Andalucía. El plazo de suscripción de estas ayudas expira en el mes de junio.



Plan Eco Vivienda: ahorra más de un 90% en tu instalación fotovoltaica

El plan a la Eco Vivienda consta de varias líneas destinadas a la mejora de la eficiencia energética en las viviendas. Las líneas 3 y 4, contemplan subvenciones de hasta el 80% destinadas a las obras que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética de las viviendas, ya sean unifamiliares o edificios residenciales. Estas ayudas abarcan todas las obras que conduzcan a una reducción de al menos el 30% del consumo de energía primaria no renovable o una disminución de al menos 7% de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración.



También se incluyen las mejorías a la envolvente térmica. "Ahora los usuarios pueden recibir una subvención que oscila entre el 40, 65 y 80% de la obra en función del nivel de ahorro en consumo de energía no renovable, de manera que en el mejor de los casos solo tendrías que abonar el 20% de la instalación solar. Eso significa que podrás recuperar hasta 0.8€ por cada 1€ que inviertas. Por tanto, de cada 10 placas instaladas, al menos 8 te pueden salir gratis" indica Matas, director de autoconsumo doméstico en Quantica Renovables.



Si a eso sumamos que los usuarios pueden también beneficiarse de una deducción de hasta el 60% en el IRPF sobre el 20% no subvencionable; lo cual se traduce en más de un 90% de subvención en algunos casos y cuya tramitación que también facilitan desde Quantica Renovables sin coste alguno a sus clientes, "cambiar al autoconsumo no es ya una decisión inteligente, es una obligación para todos aquellos que por las condiciones de su vivienda puedan realizar este cambio más fácilmente", apostilla Matas.



Quién puede acogerse al Plan Ecovivienda y cómo hacerlo

Todas las personas propietarias, usufructuarias o arrendatarias de viviendas pueden acceder a las subvenciones Ecovivienda. También pueden beneficiarse de esta ayuda las comunidades de propietarios. Desde Quantica Renovables estudian tu caso en particular para comprobar qué tipo de subvención del Plan Ecovivienda aplicaría para tu instalación fotovoltaica.



El tipo y el porcentaje de la subvención dependerá de la ‘zona climática’ de tu localidad y de la mejora energética que se consigue con la actuación fotovoltaica. Así que en un primer momento hay que dimensionar el tamaño de tu instalación fotovoltaica y comprobar tu ‘zona climática’. Una vez acordado un presupuesto y, antes de proceder con el registro de la solicitud de subvención, hay que realizar una certificación energética y calcular la mejora de eficiencia energética que propicia la instalación.



Si tu ‘zona climática’ está clasificada como A ó B te aplicará la ‘Línea 3’. Si la mejora energética se sitúa entre un 30%-45% aplicará una subvención del 40% en la instalación; si la mejora es entre el 45%-60% aplicará una subvención del 65%; y si la mejora es mayor al 60% conseguirás una subvención del 80% del coste total de instalación. Registrada la solicitud se sucederán diversas tramitaciones administrativas hasta la resolución de subvención: certificados de estar al corriente de pagos con administraciones públicas, tramitación de licencia de obras, preparación del ‘libro del edificio’ o memoria técnica, entre otros. Si no surge ningún inconveniente en la tramitación en un plazo de 3 meses desde la solicitud se tiene la resolución de la misma.

Información sobre el Plan a la Ecovivienda.Pincha aqui : Entrevista en Cope Mas Sevilla con Pedro Matas, Director de Autoconsumo Doméstico de Quantica Renovables.