Borja Iglesias revela la verdadera razón por la que se ha pintado las uñas de negro

La redes sociales están que echan humo a raíz de una imagen, que se ha viralizado, donde se puede ver al mediático futbolista del Real Betis Balompié, Borja Iglesias, con las uñas pintadas de negro durante el pasado entrenamiento.

Un detalle que no pasó desapercibido para LaLiga, que inmortalizó el momento, pero tampoco para cierto reducido grupo de tuiteros que, no sabemos si intentando hacerse los graciosos y buscar el chiste fácil o porque realmente piensan eso, en ambos casos de una manera lamentable, comenzaron a publicar mensajes obscenos y realmente desagradables en la red social Twitter al hilo de la foto, después de que uno de ellos, presuntamente aficionado del Betis, preguntase: “Qué cojones es esto”.

“Maricones en mi equipo no, gracias”, “Qué grima”, “Primero fueron las drogas, hoy por Chueca se te ve”, “Cuidado Borja que vas perdiendo aceite y podrías resbalarte” o directamente “Maricón”, son algunas de las lindezas que escriben en respuesta a la imagen del futbolista verdiblanco.

Pero lejos de entrar en su juego, el ariete bético, con gran elegancia, publica el motivo por el que ha decido pintarse las uñas de color negro y que no es más que “una forma de concienciarme y luchar desde mi posición contra el racismo, pero creo que también me viene bien contra lo homofobia”, responde Iglesias, en clara respuesta a algunos de los mensajes recibidos. “Además tengo que admitirte que me gustan”, concluye.

Te lo explico yo, que no hay problema.

Es una forma de concienciarme y luchar desde mi posición contra el racismo, pero creo que también me viene bien contra lo homofobia.

Además tengo que admitirte que me gustan. — Borja Iglesias (@BorjaIglesias9) June 3, 2020

UN BONITO GESTO EN RECUERDO DE GEORGE FLOYD

El del jugador bético es un sencillo y bonito detalle más de homenaje, que hay que sumar a los que se están sucediendo por todo el mundo como muestra de apoyo y solidaridad por la muerte hace unos días en EE.UU. de George Floyd, un hombre afroamericano que, supuestamente, había intentado pagar con un billete falso de 20 dólares en una tienda y que perdió la vida a manos de una agente de policía que lo inmovilizó para detenerlo poniéndole la rodilla sobre su cuello hasta dejarlo inconsciente en el suelo, sin atender en ningún momento sus gritos de auxilio.

Una vez más, queda demostrado que el racismo y la homofobia siguen muy presentes en nuestra sociedad por muy avanzada que esta sea, por lo que gestos de personas relevantes de cualquier ámbito de la vida, en este caso del mundo del deporte, en contra de éstos son tremendamente importantes para concienciarnos de la necesidad de erradicar esos pensamientos.

