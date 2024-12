Bella de Sousa:"No tengo una meta determinada, todo lo que venga bueno es"

Bella de Sousa es una mujer cuya candizez te cautiva, recuerda a aquellas cantautoras sesenteras que con guitarra en mano y larga melena rubia hacía las delicias de aquel que las escuchaba.

Y 60 años después Bella se vino con nosotros el año pasado a La Feria de productos gastronómicos de El Pedroso y nos recordó a aquella chica de los 60 regalándonos canciones maravillosas y haciendo las delicias del propio alcalde pedroseño.

Hoy Bella vuelve a los estudios de Cope Sevilla para hablarnos de su nuevo disco 'No te busqué' y como no podía ser de otra manera en estas fiestas a recordar su villancico 'La Ilusión'.

Bella recuerda la experiencia de venirse con nostros a El Pedroso como “Un bonito recuerdo donde se lo pasó muy bien”, allí interpretó por primera vez el villancico 'La ilusión', un villancico que ha significado mucho para ella, “Dicen que es el mejor tema que he hecho, además el videoclip para mí es muy importante porque en él sale toda mi familia y mi coro de carnaval de Isla Cristina”.

Bella de Sousa es una joven según sus palabras, que lleva soñando con la música desde jovén, nacida en Isla Cristina de padre Isleño y madre Lepera, de ahí lleva el nombre de la patrona de Lepe y que comenzó en el carnaval, de hecho sigue perteneciendo a un coro carnavalero.

La aspiración de Bella es llegar lo más lejos posible “No tengo una meta determinada, todo lo que venga, buenos es” desde la más profunda humildad, la cantante tiene los pies en la tierra y sabe que es un camino largo y complicado, pero las ganas y la ilusión no le falta, prueba de ello es su nuevo trabajo discográfico 'No te busqué', una canción de amor, divertida, desenfadada que nos recuerda que cuando menos lo esperamos aparece el amor sin buscarlo.

Cope Sevilla Bella de Sousa en Cope Sevilla

Muy discreta con su vida privada, Bella de Sousa se sale por la tangente cuando le preguntamos si el tema está escrito en primera persona “Puedes estar enamorada de muchas cosas, de una madre, de mi sobrina, de tu pueblo... Creo que siempre he escrito canciones de amor cuando menos enamorada he estado” finalmente nos reconoce que en estos momentos no está enamorada aunque está enamorada de sí misma porque “Lo primero que hay que hacer es quererse y conocerse a una misma para poder querer a los demás”.

No podemos resistirnos a pedirle que con guitarra en mano nos cante el villancico 'La Ilusión' y bajo los acordes de la guitarra Bella de Sousa inunda de Navidad el estudio de Cope Sevilla haciendo que los compañeros que la iban escuchando fueran acercándose poco a poco como aquellos ratoncillos al oír la flauta del flautista de Hammelin y hacernos sentir el espíritu de la navidad, Gracias Bella y ¡Feliz Navidad!