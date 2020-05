Estos son los 6 barrios sevillanos que se sitúan entre los 15 más pobres de toda España según el INE

Demoledores datos para la ciudad de Sevilla, un año más, los que ofrecen desde el Instituto Nacional de Estadística (INE), a través del recientemente publicado índice de Indicadores Urbanos (Urban Audit) del año 2017, el último analizado.

Dicho informe repasa, entre otros parámetros, el nivel de riqueza y pobreza de los barrios de las grandes ciudades españolas y donde la capital hispalense vuelve a situarse entre las que peor paradas sale, ya que, por cuarto año consecutivo, tiene a tres de sus barrios entre los más pobres de toda España, cifra que se incrementa hasta los seis, si nos ampliamos la lista hasta los quince más pobres del país.

Así, el Polígono Sur, como en años anteriores, repite como el barrio con menor renta anual per cápita de todo el territorio nacional, con 5.112 euros. A esto hay que añadir, que Tres Barrios, distrito formado por las barriadas de Los Pajaritos, Madre de Dios y la Canderlaria, aparece en este estudio como la segunda más pobre, con 5.516 euros anuales per cápita. El cuarto barrio a nivel nacional con menor renta por persona es también sevillano. Se trata de Torreblanca, con una renta anual per cápita de 5.944 euros.

Pero aquí no queda las malas noticias para la capital andaluza, ya que todavía tiene a otros tres barrios más entre esa quincena de municipios más pobres de España. El décimo de la lista es Palmete-Padre Pío, con 7.218 euros por persona al año; décimo segundo aparece La Oliva-Las Letanías, con 7.301 euros; e, inmediatamente después, en décimo tercer lugar nos encontramos al Polígono Norte-Villegas, con 7.461 euros anuales per cápita.

Desgraciadamente, la situación no ha cambiado mucho en los últimos. De hecho, hasta el 2017 eran 7 los barrios sevillanos que aparecían entre los 15 más pobres del país. Por fortuna, el Polígono San Pablo salió de esa lista negra del INE.

Barrios Renta (euros) Polígono Sur (Sevilla) 5.112 Tres Barrios (Sevilla) 5.516 Alicante sub-city dist. Number 4-A 5.718 Torreblanca (Sevilla) 5.944 Azahara-Palmeras (Córdoba) 6.437 Polígono del Guadalquivir (Córdoba) 6.547 San Cristóbal (Madrid) 6.622 Rosaleda: Palma - Palmilla (Málaga) 6.812 Alicante sub-city dist. Number 5-A 6.931 Palmete - Padre Pío (Sevilla) 7.218 Sector Sur (Córdoba) 7.296 Oliva - Letanías (Sevilla) 7.302 P. Norte - Bazorla - Villegas (Sevilla) 7.461 Moreras-Huerta de la Reina (Córdoba) 7.684 Campanillas (Málaga) 7.711

