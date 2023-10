Viernes, 06 de octubre.- La 29 edición del Festival de las Naciones encara su segundo fin de semana este viernes con una nutrida programación musical que incluye la actuación del grupo internacional Jenny and the Mexicats, un emotivo tributo al grupo Abba por parte de la banda Abbastic y espectáculos de la mano de escuelas de baile locales. El objetivo de esta combinación “fresca y multicultural” es el de “aportar a los visitantes un fin de semana variado, artístico y en sintonía con todo tipo de perspectivas del mundo”.

Para el director del Festival de las Naciones, Sergio Frenkel, “la clave de que este espectáculo consolidado en la ciudad de Sevilla se celebre cada año reside en su capacidad para innovar en el arte, la gastronomía y las culturas presentes”. “Este segundo fin de semana es la prueba perfecta de ello, uniendo el talento local con el de todas partes del globo, recordando los mejores éxitos de épocas pasadas y ofreciendo una programación vistosa y atractiva para todos los sevillanos”, ha añadido.

UN VIERNES PARA EL RECUERDO

El Festival de las Naciones inicia hoy, a las 19,00 horas en en el Prado de San Sebastián, su programa de fin de semana con un tributo a la icónica banda de pop de los 70s y 80s, Abba. El grupo Abbastic será el encargado de revivir canciones que han quedado para la historia, como ‘Mamma mia’, ‘Dancing Queen’ o ‘Chiquitita’, a través de una mezcla de originalidad y fidelidad al trabajo de los legendarios artistas. Su actuación tendrá lugar a las 21,00 horas.

Por otro lado, la compañía de danza oriental Rocío Mora traerá previamente, de 19,00 a 21,00 horas, los mejores bailes exóticos derivados de las tradicionales danzas folclóricas de Oriente, a través tanto de coreografías como de actuaciones en solitario de sus talentosas artistas.

EL SÁBADO MÁS MULTICULTURAL

La actuación estelar del sábado, que tendrá lugar a las 21,00 horas, llegará de la mano del reconocido grupo Jenny and the Mexicats, cuyo caso es de los únicos del mundo. La banda cuenta con la inglesa Jenny Ball como trompetista y cantante, con el español David González Bernardos en las percusiones y con los mexicanos, Pantera Mexicat como guitarrista e Icho con el contrabajo.

Buenos conocedores de España, han colaborado con Vetusta Morla o El Kanka, mientras que, a nivel global, son uno de los grupos más exitosos del continente americano, especialmente en México y buena parte de Latinoamérica y Estados Unidos.

Además, su talento los llevó a ser nominados al mejor Grupo de México en los Premios 40 Principales América. La variedad del grupo no sólo se muestra en sus integrantes, también lo hace en su estilo; el grupo se ha movido entre todo tipo de géneros musicales, que han ido desde el flamenco hasta ritmos de jazz.

Su contenido completamente único y sus canciones que invitan a bailar al público han sido los elementos clave que han logrado que un grupo que ha triunfado en cuatro continentes, como es Jenny and the Mexicats, sea el perfecto protagonista de una “inolvidable noche multicultural” para los sevillanos.

Para el director del Festival de las Naciones, Sergio Frenkel, la llegada de Jenny and the Mexicats este jueves “representa por completo la esencia de este tradicional evento sevillano, cuyo objetivo no es otro que lograr el disfrute de todos sus visitantes a través de una mirada que recorre las culturas de todo el mundo”.

Asimismo, la Escuela de Arte Flamenco Vanessa Montaño se encargará de ofrecer a los visitantes un amplio repertorio de actuaciones de baile flamenco, de 19,30 a 20,45 horas. La academia sevillana, que enseña arte del flamenco tanto a adultos como a los más pequeños, incluirá baile, cante, castañuelas y el uso de la guitarra en su espectáculo.

EL BAILE, PROTAGONISTA DEL DOMINGO

El Festival de las Naciones pondrá el broche a oro al fin de semana con la puesta en marcha el domingo de su programa ‘World Music Festival’, a través del cual el evento ofrece un espacio propio y visibilidad tanto a reconocidos artistas como a talentos emergentes y asociaciones que deseen mostrar el folklore y las danzas del mundo.

Así, el primero de los invitados será el grupo/artista Niki Lanka, quién, mediante un auténtico espectáculo de baile y percusión, mostrará a los sevillanos lo mejor del folklore y parte de la cultura africana, a las 21,00 horas.

Como es costumbre, la tarde estará protagonizada por una demostración de la valía del talento sevillano, de la mano del centro de danza Sara López. En este caso, la academia

amplía su abanico de posibilidades con la inclusión del baile flamenco, el ballet y el baile moderno y contemporáneo, haciendo hincapié en el desarrollo de una técnica creativa.

EL FESTIVAL REFUERZA LA SOSTENIBILIDAD

El 29 Festival de las Naciones confirmó el pasado fin de semana su efectividad en materia de sostenibilidad y reciclaje, a través de una filosofía en la que la concienciación al visitante sobre el consumo responsable y respeto medioambiental se convierten en la clave de un ocio tan divertido como seguro.

Las principales novedades en este aspecto pasan por la creación de un stand temático destinado a fomentar la reutilización de vasos especialmente diseñados para ello, la completa reducción del impacto medioambiental en materia energética y la separación de restos para su reciclaje.

ENTRADAS CON RAZÓN SOCIAL

Las entradas del festival son libres y gratuitas de lunes a viernes, mientras que los sábados, domingos, festivos y pre festivos posee un coste de 2 euros del cual se destina el 10% a fines solidarios. Además, son gratis en toda situación para menores de 10 años, menores de 65 y personas con diversidad funcional. Las entradas están habilitadas en la página web del Festival de las Naciones 2023: https://festivaldelasnaciones.es/sevilla23/

El Festival de las Naciones, el evento internacional que cada año acerca a los sevillanos una mirada cultural sin fronteras a través de la gastronomía, la música y el arte, ha centrado sus esfuerzos en convertir a esta 29 edición en una de las más enfocadas en ofrecer las mejores actuaciones, el mejor escaparate gastronómico y el mejor escenario para la sostenibilidad y solidaridad. Seis artistas estelares, seis días temáticos, cinco conciertos internacionales, 13 tributos a leyendas de la industria musical, más de 20 escuelas de baile y cinco grupos que dejarán ver “lo mejor del talento local”, pasarán por El Prado de San Sebastián.