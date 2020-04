Así suena la sevillana ‘Silencio de Esperanza’ por la Feria y los toros en Sevilla que este año no habrá

Poco antes de la Semana Santa el grupo sevillano ‘Nikelao’ nos presentada el segundo palo de la sevillana titulada “Silencio de Esperanza”, con letra y música del conocido cantante y compositor sevillano Álvaro Rey, muy recordado, entre otras cosas, por su paso por el programa ‘Se llama copla’ de Canal Sur.

Ese segundo palo estaba dedicado a la Semana Santa sin procesiones que hemos vivido este año. Sólo unas semanas antes habían publicado el primer palo, donde nos ponían en situación de lo que nos íbamos a perder, por culpa de la pandemia del coronavirus, en estas Fiestas de la Primavera 2020 en Sevilla.

Ahora, Álvaro, junto con su cuñado Salva, y la guitarra de Iván, o lo que es lo mismo Nikelao, nos presenta el tercer palo de esta sevillana donde nos cuenta la Feria sin sevillanas, volantes y farolillos, y esa Maestranza donde no estará la magia del capote de Morante o el genio del Fandi en las banderillas.

Lo que no cambia es su contundente estribillo… “quien me iba a decir compadre, que este año la Esperanza la esperamos en las ventanas y no la que está en San Gil ni la que duerme en Triana”.

Estos tres palos de sevillanas se pueden encontrar ya en las redes sociales de este grupo.

