Arrancan los trabajos del túnel de la Línea 3 del Metro de Sevilla: corte de la avenida Doctor Fedriani

Las obras de la Línea 3 del Metro avanzan

Las obras del Metro de Sevilla siguen su curso con nuevos avances en la construcción de la Línea 3 Norte. A partir de la noche del lunes 25 al martes 26 de agosto, un tramo de la avenida Doctor Fedriani, cerca de la Ronda Urbana Norte, quedará cortado al tráfico. Este corte se debe a la instalación de los muros pantalla que formarán parte del túnel de la nueva línea.

Recorridos alternativos para los conductores

Para minimizar las molestias, la Consejería de Fomento y el Ayuntamiento de Sevilla han establecido dos desvíos para los vehículos que lleguen desde la Ronda Urbana Norte:

El tramo afectado es de unos cien metros y se sitúa entre las calles Manuel Blasco Garzón y Topacio. En el resto de la avenida, la circulación permanecerá abierta.

Por la avenida de San Lázaro.

Por la calle Manuel Blasco Garzón, que permite acceder a la avenida Sánchez Pizjuán.

Además, una tercera opción es continuar por la Ronda Urbana Norte y circular por la avenida Alberto Jiménez Becerril. Todos los desvíos estarán debidamente señalizados.

Información y atención al ciudadano

Para resolver cualquier duda sobre las obras, los ciudadanos pueden contactar a través del correo electrónico obraslinea3metrosevilla.cfatv@juntadeandalucia.es.

También hay dos oficinas de atención al público:

En la sede del Distrito Norte, en Pino Montano.

En el Centro Cívico Hogar San Fernando, en la Macarena.

Ambas atienden de lunes a viernes de 9:00 a 14:00.

Avances y detalles del proyecto

Las obras de la Línea 3 Norte se están desarrollando en tres tramos. El proyecto completo cuenta con un presupuesto de 1.366 millones de euros.

La línea tendrá 7,5 kilómetros de doble vía y en su mayoría será subterránea. Contará con doce estaciones, y conectará Pino Montano con el Prado de San Sebastián, donde enlazará con la Línea 1. Un aspecto importante de esta línea es que pasará por cuatro centros sanitarios, incluyendo el Hospital Universitario Virgen Macarena, un punto clave donde se ha garantizado que el tráfico no será cortado por completo.