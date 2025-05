Anuncian la restitución de las líneas de Tussam por el Polígono Sur el día que los vecinos se manifiestan

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de la empresa pública de transportes, Tussam, restablecerá el recorrido habitual de las líneas 30,31 y 32 el próximo lunes 2 de junio en el Polígono Sur

El Consistorio ha detallado que, en la mañana del miércoles 28 de mayo, hay convocada una reunión con los responsables de prevención de la empresa y representantes de los trabajadores donde se analizarán todas las medidas adoptadas para el restablecimiento de este servicio.

En este sentido, el Gobierno local ha señalado que estas líneas "nunca han dejado de prestar servicio en el Polígono Sur, tan solo tuvieron una modificación de alguna parada, trasladándose no más allá de 350 metros la más lejana y 70 metros la más cercana".

El incremento en número de viajeros de la línea 32 en un 12% en lo que llevamos de año muestra que "los vecinos del Polígono Sur han seguido teniendo a su disposición este servicio público de transporte en todo momento", han apostillado.

DESVÍO DE LÍNEAS Y MANIFESTACIÓN DE LOS VECINOS

El pasado 21 de febrero las líneas desviaron su recorrido a su paso por el Polígono Sur por apedreamientos a vehículos, tras otra modificación temporal. En concreto, la línea 30 dejaba de pasar por la Avenida Las Letanías y Escultor Sebastián Santos para realizar paradas provisionales en Reina de Los Ángeles y Avenida de La Paz. Además, la línea 31 dejaba de pasar por Luis Ortiz Muñoz y Victoria Domínguez Cerrato comenzó paradas provisionales en Padre José Sebastián Bandarán. También, la línea 32, el autobús paralizaba su recorrido por las calles Orfebre Cayetano González, Luis Ortiz Muñoz y Victoria Domínguez Cerrato y determinó la parada provisional en Padre José Sebastián Bandarán.

La Plataforma Nosotros También Somos Sevilla formada por el tejido asociativo del Polígono Sur, conformado por los barrios con menor renta media anual por habitante de toda España, había programado una manifestación, este martes 27 de mayo, en la avenida de La Paz, junto al centro de Servicios Sociales, precisamente por el desvío de las líneas que dejaron de pasar por la zona hace casi tres meses.

Carmen Picón, portavoz de esta plataforma, ha asegurado en Cope que van a seguir adelante con la marcha "porque hay mucho que solucionar en este barrio". "Nos alegraríamos si se restablecieran las líneas en su recorrido normal, aunque si hay alguna modificación nos gustaría saberlo" asegura Picón, que teme que "los problemas del Polígono Sur no se van a arreglar solo con este cambio porque son problemas que están unos relacionados con otros".

Cabe recordar que los vecinos ya se concentraron el pasado martes 29 de abril defendiendo que "lo que comenzó como un cambio esporádico se ha convertido en un cambio de recorrido permanente de estas líneas, dejando a unas 5.000 familias de los barrios de Murillos, Martines Montañés, Letanías y Antonio Machado sin servicio de transportes urbano de forma indefinida".

Esta portavoz espera que pronto se le dé solución a este problema, "ya sea con seguridad pública o privada, pero poder dar una solución a este problema de inseguridad que afecta directamente a los vecinos". Es precisamente una de las soluciones que plantea el Comisionado del Polígono Sur, la presencia de agentes de paisano en los puntos claves donde se producen conflictos en el barrio.

CGT A LA "ESPERA DE MEDIDAS DE SEGURIDAD"

El Comité de Empresa de Tussam mostraba el pasado 21 de mayo, su rechazo ante la normalización de los recorridos de las líneas 30, 31 y 32 de autobuses a partir del día 2 de junio, debido a "falta de seguridad". Así, desde CGT se encuentran "a la espera de medidas de seguridad por parte de la empresa", tras la reunión anunciada por el Ayuntamiento este miércoles.

Según indicaba, el Comité de Empresa, "aún no hemos sido informados en ningún momento por la Dirección de la Empresa de que se hayan tomado ningún tipo de medida preventiva para revertir la situación. Nada ha cambiado y nos tememos que nada cambiará". Igualmente, esta representación Sindical "tenía el compromiso del alcalde, José Luis Sanz, y el delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel, de que las líneas no volverían a su recorrido anterior hasta que no se garantizara la seguridad y la falta de efectivos de la Policía Local, reconocido por el propio Alcalde, evidencia que no hay posibilidad de que se garantice", han añadido.