Acceso al mercado inmobiliario para los más jóvenes: ayudas para comprar su primera vivienda

El acceso al mercado inmobiliario en España se ha convertido en un desafío, especialmente para los jóvenes que buscan adquirir su primera vivienda. Las barreras más significativas son el nivel de renta personal y el ahorro necesario. Para mitigar esta situación, tanto el gobierno estatal como la Junta de Andalucía han implementado programas de avales hipotecarios.

Sobre estos programas de ayuda habla Julián Martín, gerente de la inmobiliaria Sevilla Properties.

Ambos programas permiten aumentar el porcentaje de financiación para la adquisición de la primera vivienda, destinada a ser residencia habitual.

Las ayudas proporcionan un aval para cubrir parte de esta financiación adicional

Para tratar de paliar esta situación, tanto el gobierno estatal como las CC.AA. han implementado unas ayudas.

Cómo funcionan las ayudas para los jóvenes y cuáles son los requisitos

Con el fin de arrojar algo de luz en este sentido Julián Martín, gerente de la inmobiliaria Sevilla Propertiesnos explica en qué consisten dichas ayudas.

Ambas ayudas, tanto la estatal como las de la Junta de Andalucía en nuestro caso, permiten ampliar el porcentaje de financiación para la adquisición de la primera vivienda, y que el destino sea el de residencia habitual.

Los bancos financian hasta el 80% del precio de la vivienda, con lo que nos encontramos con el inconveniente de que el cliente debe aportar ese otro 20% más los gastos con fondos propios. Estas ayudas lo que hacen es avalar parte de ese exceso de financiación, hasta el 20% en el caso de la ayuda estatal y hasta un 15% en el caso de la Junta.

Desde Sevilla Properties nos explican que esta es una ayuda directa, no es un préstamo. La ayuda es un aval. Es la entidad financiera la que asume el exceso de financiación pero que, en el caso de impago, será el Estado o la Junta las que garanticen esa cantidad.

Existen unos requisitos en ambos casos para saber si cualquier persona puede optar a estas ayudas y están enfocados a personas que tengan menos de 35 años. Luego existen diferencias: por ejemplo, en la ayuda estatal, exigen un nivel de renta máximo (en este caso es el 4,5 del PREM, es decir 37.800 €) que es ampliable en el caso de que sean dos personas las que lo soliciten, por niños a cargo, familias monoparentales, etc.

En el caso de la ayuda de la Junta, el solicitante debe estar empadronado en Andalucía y el inmueble debe estar en territorio andaluz. No hay límite de renta.

¿Cómo puede entonces un potencial comprador que cumpla con los requisitos saber si le conceden o no la ayuda? ¿Podéis desde la inmobiliaria ayudarles en ese sentido?

No sólo podemos, si no que debemos ayudar y orientar en ese sentido. En Sevilla Properties estudiamos el perfil del cliente que quiere ver una vivienda para comprar mediante un estudio financiero, y así concretar si puede o no. Se lo debemos al cliente comprador, como también se lo debemos a nuestro cliente vendedor que, de este modo, abrirá la puerta de su vivienda a alguien que sabemos que sí puede comprar.

Tengo que añadir además que estos avales también se pueden solicitar para viviendas de VPO, por lo que al cliente comprador se le realizará paralelamente un estudio de viabilidad para ver si cumple con los requisitos especiales para cada tipo de vivienda protegida.

Ambos programas de avales hipotecarios, tanto el del Instituto de Crédito Oficial (ICO) como el de la Junta de Andalucía, tienen el propósito de facilitar el acceso a la primera vivienda, pero presentan diferencias en sus características y requisitos.

Ambos programas ofrecen importantes apoyos para la adquisición de la primera vivienda entre la población más joven y colectivos vulnerables, con el propósito también de aliviar zonas tensionadas en precios de alquiler, facilitando el acceso a primera vivienda con destino de residencia habitual.

