Los padres de Marta del Castillo venden el piso donde ocurrió el crimen

Los padres de Marta del Castillo han recurrido a todo lo posible e imposible para conseguir conocer el paradero del cuerpo de su hija y el piso donde murió ha sido al final otro intento fallido.

Se trata del infausto bajo C del número 78 de la calle León XIII, que fue el escenario del crimen de Marta. Esta vivienda acabó siendo propiedad de un banco porque Miguel Carcañono pagaba la hipoteca. A continuación fue embargada y acabó en una inmobiliaria que no conseguía venderla porque era un lugar muy conocido y no había clientes para un piso que había sido escenario de un asesinato como el de Marta.