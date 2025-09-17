VII Carrera de Color Salud Mental Andalucía. La carrera más divertida de Sevilla organizada con motivo del día mundial de la Salud Mental

ETTERNA Sistemas de Seguridad, empresa 100% sevillana especializada en proteger viviendas y negocios sevillanos con alarmas y cámaras de videovigilancia, participará como patrocinador oficial de la 7ª Carrera Solidaria por la Salud Mental, organizada por la Federación Andaluza de Familiares y Personas con Problemas de Salud Mental (FEAFES Andalucía).

El evento tendrá lugar el próximo 20 de septiembre en el Parque del Alamillo de Sevilla, y reunirá a cientos de participantes en apoyo a una causa que cada año gana más visibilidad.

Compromiso con Sevilla y con los sevillanos

Desde ETTERNA destacan que esta colaboración es una forma de devolver a la ciudad parte de lo que reciben de ella: “Nuestro compromiso con Sevilla va más allá de proteger los hogares y negocios de la ciudad con una seguridad real, eficaz y sencilla de manejar. Queremos estar presentes en iniciativas que mejoran la vida de nuestros vecinos, y la salud mental es un pilar fundamental para el bienestar de la sociedad aún más en los tiempos que corren”, señalan desde la empresa.

Un evento que une deporte y solidaridad

La Carrera por la Salud Mental se ha convertido en un punto de encuentro para familias, asociaciones y deportistas que, tienen el objetivo principal de reivindicar una mayor inversión en investigación y recursos sanitarios para la salud mental en Andalucía, además de sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de cuidar este aspecto fundamental del bienestar.

Quienes deseen unirse a la cita solidaria ya pueden formalizar su participación a través de la página oficial de inscripción: Apúntate aquí a la Carrera Solidaria por la Salud Mental. Más de 890 inscritos actualmente. INSCRIPCIONES ONLINE: hasta el 17 de septiembre a las 22:00 horas.

Una empresa local, implicada en causas sociales

Con sede en Sevilla y una trayectoria consolidada en la provincia, ETTERNA apuesta por mantener un contacto cercano con la realidad de la ciudad. Su colaboración en esta carrera refleja su compromiso con iniciativas que generan impacto positivo en la comunidad sevillana.

Unidos por una Sevilla más segura y más saludable

El próximo 20 de septiembre, el Parque del Alamillo se llenará de corredores de todas las edades que, junto a entidades colaboradoras como ETTERNA, demostrarán que la seguridad y la salud mental caminan de la mano para construir una Sevilla mejor. Además la empresa que a su vez pertenece al Club de Negocios del Real Betis Balompié y al Club de Empresas del Sevilla FC, sorteará entre los participantes dos entradas para asistir a un partido de uno de los equipos de la ciudad.

